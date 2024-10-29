Владислав Колячонок отдал два голевых паса в НХЛ 29.10.2024, 9:47

Белорусский хоккеист провел уже десять матчей.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Юта» дома уступила «Сан-Хосе» (4:5 ОТ), хотя вела в счете после двух периодов со счетом 4:1, пишет hockey.by.

Белорусский защитник хозяев Владислав Колячонок отметился двумя ассистентскими баллами: на 30-й минуте, когда Маттиас Маччелли сделал счет 3:1 в пользу своей команды, а также на 39-й, когда Михаил Сергачев увеличил перевес хозяев до 4:1.

Игрок обороны провел на льду на льду 15:40 (23 смены), набрал 2 (0+2) очка, заблокировал 1 бросок, применил 2 хита, совершил 1 перехват, допустил 3 потери и заработал показатель полезности «+1».

В нынешнем сезоне Колячонок сыграл 10 матчей, набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-5». Он является вторым бомбардиром среди защитников команды, уступая только Михаилу Сергачеву, в активе которого 6 (1+5) баллов в 10 встречах.

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