закрыть
29 октября 2024, вторник, 10:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО назвал шокирующую цифру потерь россиян в Украине

  • 29.10.2024, 9:54
Генсек НАТО назвал шокирующую цифру потерь россиян в Украине

Россия больше не может воевать без иностранной поддержки.

По оценкам НАТО, потери российской армии во время войны в Украине составили около 600 тысяч солдат.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подчеркнув, что эти цифры свидетельствуют о катастрофических последствиях для российских вооруженных сил.

«Более 600 000 российских солдат были убиты или ранены во время войны, и Путин не в состоянии продолжать свое нападение на Украину без иностранной поддержки», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Брюсселе после консультаций с южнокорейскими военными и представителями разведки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников