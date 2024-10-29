Генсек НАТО назвал шокирующую цифру потерь россиян в Украине 29.10.2024, 9:54

Россия больше не может воевать без иностранной поддержки.

По оценкам НАТО, потери российской армии во время войны в Украине составили около 600 тысяч солдат.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подчеркнув, что эти цифры свидетельствуют о катастрофических последствиях для российских вооруженных сил.

«Более 600 000 российских солдат были убиты или ранены во время войны, и Путин не в состоянии продолжать свое нападение на Украину без иностранной поддержки», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Брюсселе после консультаций с южнокорейскими военными и представителями разведки.

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