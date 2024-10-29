Латвия объявила в розыск прокремлевского активиста, который сбежал в Беларусь 29.10.2024, 9:58

Он хочет получить в нашей стране «политическое убежище».

Недавно пророссийский пропагандист Юрий Алексеев сбежал из Латвии в Беларусь. Курземский районный суд в Вентспилсе объявил его в розыск, сообщило издание LSM.

Гражданина Латвии Юрия Алексеева объявили в розыск после того, как он не явился на судебное заседание. Сам прокремлевский активист написал в Facebook, что находится в Беларуси и намерен просить там политического убежища.

Ранее он присутствовал на всех судебных заседаниях, но на слушание 28 октября не явился. Судья Курземского районного суда Гуна Тройка заявила, что суд признал неявку подсудимого неоправданной и вынес постановление о применении меры процессуального принуждения. Рассмотрение дела было отложено до 4 ноября текущего года, когда суд, получив информацию, примет решение о дальнейшем ходе дела.

В своей публикации на Facebook Алексеев сообщил, что в субботу, 26 октября, покинул Латвию и отправился в Беларусь, где планирует просить политического убежища.

Как отмечает издание, Алексеев и неграждане Латвии Дмитрий Сустретов и Петр Погородний обвиняются по делу о деятельности сайта imhoclub.lv, который продвигал прокремлевские нарративы. Власти Латвии заявляли, что медиа финансируется из России.

Один из троих также обвиняется в публичном прославлении и оправдании совершенного СССР преступления против человечности — депортации.

Пардаугавский суд Риги ранее приговорил Алексеева к двум годам лишения свободы и одному году испытательного срока по другому делу — за разжигание ненависти, незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и распространение детской порнографии. После апелляции Рижский краевой суд сократил срок заключения Алексеева до одного года и одного месяца. Приговор был обжалован в Верховном суде.

Алексеев называл себя «на четверть белорусом», комплиментарно отзывался об Александре Лукашенко.

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