О чем болтают Маск и Путин 5 Сергей Фурса

29.10.2024, 10:07

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Может, душу бизнесмена греют приветы от товарища Си?

Рынок взял паузу на этой неделе, немного снизившись за последние пять торговых дней и передохнув в своем почти бесконечном нынешнем ралли. А вот кто не имеет передышки, как будто имеет какое-то шило в определенной части тела, тот Илон Маск. Который снова стал героем недели, которому не хватило разве что в Макдональдс сходить. Хотя для этого у него есть специально обученные люди. И речь даже не о статье в Wall Street Journal, повествующей о милой болтовне, которую самый богатый человек мира ведет с Путиным с 2022 года, что может объяснить склонность Илона постить российскую пропаганду и отключать свои системы в Крыму. Может, он просто любит уроки альтернативной истории, которые так охотно дает российский диктатор. А может, его душу греют приветы от товарища Си, которые Путин охотно передает, делая предложения не включать Starlink в Тайване. Все же такой большой завод Теслы работает в Китае и такая большая доля рынка редкоземельных металлов контролируется Пекином, что грех визионеру не радоваться даже маленьким сообщениям от великого товарища Си. Но речь скорее как об активности Маска в области выборов, уже вызвавшей, наконец, официальное глубокое беспокойство у министерства юстиции США, так и об успехах Теслы.

За один день акции Теслы выросли на 22%, что является лучшим показателем компании за десятилетие, увеличив капитализацию на $150 млрд. А с другой стороны, Маск продолжает раскручивать ставочный хайп на победу Трампа и пока у него все получается. При абсолютном равенстве в социологии рынок упорно ставит на Трампа с такой силой, будто это Зеленский перед вторым туром с Порошенко в 2019 году. Влияя и на фондовый рынок, в том числе даже украинский. Еще один герой недели — Макдональдс. И не потому, что в понедельник в Филадельфии картошку там жарил и продал Дональд Трамп, обыграв старый добрый арабский миф о мудром правителе, который по ночам ходит на базар под видом простолюдина. Через день после этого образцового шоу, которое должно было добавить много голосов Трампу, оказалось, что немаленькое количество клиентов сети отравились кишечной палочкой, а один от этого даже скончался. Вряд ли это был тот парень, кому картошку насыпал лично Трамп, но стоимости акции Макдональдса от этого было не легче. И Макдональдс стал одним из тяжеловесов, кто просел на этой неделе, в ожидании падения спроса, по крайней мере временного, и огромных судебных исков.

Сергей Фурса, New Voice

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