BILD: Партия Шольца лояльна Москве 1 29.10.2024, 10:13

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СДПГ нашла общий язык с противниками поставок оружия Украине.

Документ о коалиционных переговорах между партией СДПГ и «Альянсом Сары Вагенкнехт» в немецкой земле Бранденбург — не что иное, как проявление лояльности Кремлю, считает политический обозреватель крупнейшей газеты Германии BILD Петер Тиде.

«Дитмар Войдке, который с 2013 года руководит землей Бранденбург от лица СДПГ, без сопротивления и даже с радостью капитулировал перед требованиями «Альянса Сары Вагенкнехт». Эта партия выступает против поставок оружия в Украину и против размещения американских ракет в Германии.

Войдке следует расчету Путина: нет оружия для Киева — поражение Украины — конец войны. Главное — это что-то связанное с миром. Вот как работает предательство.

Мир с Москвой для многих социал-демократов все еще важнее, чем победа в Украине. Москва всегда была для них ближе, чем свобода в Восточной Европе. Глубокое недоверие к американцам и их собственный диванный пацифизм традиционно играют важную роль.

И по сей день среди многих социал-демократов преобладает старый менталитет СДПГ: западные ценности сжигаются при пении песен о мире», — пишет Тиде.

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