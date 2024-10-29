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В Бресте хозяева привязали в лесу собаку к дереву и оставили умирать

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  • 29.10.2024, 10:18
  • 3,258
В Бресте хозяева привязали в лесу собаку к дереву и оставили умирать

Животное удалось спасти.

В Бресте хозяева привязали в лесу собаку к дереву и оставили умирать. К счастью, животное случайно нашли и оказали ему своевременную ветеринарную помощь. А милиция разыскала живодеров.

Выяснилось, что 37-летняя жительница областного центра не справлялась с собакой и отдала ее своей 56-летней мачехе и ее сожителю. Последние часто употребляли алкогольные напитки и за собакой не следили.

Вскоре они и вовсе решили от нее избавиться, отвели в лес.

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