В Бресте хозяева привязали в лесу собаку к дереву и оставили умирать4
- 29.10.2024, 10:18
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Животное удалось спасти.
В Бресте хозяева привязали в лесу собаку к дереву и оставили умирать. К счастью, животное случайно нашли и оказали ему своевременную ветеринарную помощь. А милиция разыскала живодеров.
Выяснилось, что 37-летняя жительница областного центра не справлялась с собакой и отдала ее своей 56-летней мачехе и ее сожителю. Последние часто употребляли алкогольные напитки и за собакой не следили.
Вскоре они и вовсе решили от нее избавиться, отвели в лес.