«Ситуация складывается серьезная»: Южная Корея отправляет в Украину делегацию 1 29.10.2024, 10:20

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Из-за размещения войск КНДР в РФ.

На этой неделе южнокорейская делегация посетит Украину, чтобы поделиться информацией об отправке войск Северной Кореи в Россию и обсудить сотрудничество между Сеулом и Киевом.

Об этом в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, сообщает агентство Yonhap.

По словам лидера Южной Кореи, во вторник делегация намерена провести брифинг для Комитета ЕС по политике и безопасности, а затем посетить Украину, чтобы встретиться с представителями разведки и обороны, обменяться информацией с поля боя и обсудить сотрудничество.

Также сообщается, что Юн Сок Ёль провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы поделиться данными о передвижении войск КНДР и обсудить сотрудничество с ЕС.

«Ситуация складывается серьезная, поскольку фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось», — заявил Ёль.

Президент Южной Кореи акцентировал, что незаконное военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей подрывает международный порядок и несет угрозу, как на Корейском полуострове, так и во всем мире.

Юн Сок Ёль также уточнил, что Южная Корея будет принимать поэтапные меры в зависимости от развития российско-северокорейского военного сотрудничества.

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