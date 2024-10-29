Что-то происходит в недрах режима Telegram-канал «Письма к дочери»

29.10.2024, 10:26

8,240

Концепция внезапно изменилась.

Последние два дня телевизор на разные голоса говорит кое-кому, что ему «надо». А то ведь кое-кто сомневался. Сказал, что пока сторонники не скажут ему, что ему «надо» он может никуда и не пойдет. Поэтому телевизор изображает массовых сторонников, и массовые сторонники говорят, что «надо».

На первый взгляд, может показаться, что в этом флешмобе даже есть некоторая осмысленность. Не в том смысле, конечно, что кое-сомневался и его надо убеждать, чтобы не передумал. А в том смысле, чтобы изобразить ему и себе публичную имитацию всенародной любви.

И вот если к форме имитации у меня вопросов в принципе нет (как умеют, так имитируют), то к содержанию вопросы все-таки есть. Потому что кое-кого начали убеждать в том, что ему надо идти на «выборы», после того, как кое-кто уже подал документы в (прости Господи) Центризбирком о том, что он идет на «выборы».

То есть сначала кое-кто пошел, а потом они всем телевизором начали его убеждать, что ему «надо» пойти. Ну примерно как поехать свататься после того, как уже подали заявления в ЗАГС и заказали ресторан на свадьбу. Что ж вы его так уговариваете, после того как он уже согласился?

И вот мне приходит в голову одно объяснение. Просто дату своей досрочной электоральной кампании они назначили досрочно. Не тогда, когда планировали. И по первоначальному плану финал электоральной кампании должен был случиться не 26 января, а на месяц, скажем, позже.

Вот этот лишний месяц кое-кто собирался изображать мучительные внутренние терзания, а телевизор должен был его убежать, что ему «надо». И это была бы такая предварительная стадия электоральной кампании.

Но потом концепция внезапно изменилась. И на досрочном заседании палаты, которого еще за день до этого заседания в планах палаты вообще не было, финал назначили на 26 января.

Но флешмоб со словом «надо» был к этому времени уже придуман. И, может быть, даже частично записан. Так не пропадать же такому добру. Люди старались. Опять же, не так много у белорусского телевизора оригинальных идей насчет имитации народной любви. Поэтому флешмоб с внезапно истекшим сроком годности решили все-таки пустить в дело. Несмотря на всю его нелепость в сложившихся обстоятельствах.

Зачем свидетелям стабильности и ее гаранту лично была нужна досрочная электоральная кампания, мне в общем-то понятно. И даже не просто понятно. Я тебе могу придумать для этого семь причин, и каждая будет очень веской. От состояния белорусского процветания до особенностей погодно-климатических условий.

Но вот, честно тебе скажу, сейчас я кое-что не понимаю. Я не понимаю, зачем дату досрочной электоральной кампании понадобилось назначать настолько досрочно.

Ты заметь, что 26 января — это была минимально возможная дата. Потому что электоральная кампания должна длиться три месяца и назначить финал раньше было никак нельзя.

Они же этим внезапным решением испортили себе все домашние заготовки. Да что там заготовки. Они даже не успели подготовить новых спойлеров и поэтому приходится использовать уже использованных.

И вот этому я никакого объяснения найти не могу. Что-то там такое происходит в глубинных недрах стабильности, чего снаружи не видно. Внезапно, что характерно, происходит.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com