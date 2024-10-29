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Зеленский рассказал, планирует ли Трамп прекратить помощь Украине

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  • 29.10.2024, 10:35
  • 1,456
Зеленский рассказал, планирует ли Трамп прекратить помощь Украине
Владимир Зеленский

Киев понимает все возможные риски.

Президент Владимир Зеленский надеется, что Дональд Трамп не остановит помощь Украине в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, пишет unian.net.

На пресс-конференции участников четвертого саммита Украина - Северная Европа украинский лидер сказал, что не слышал от Трампа слов о прекращении поддержки Украины.

В то же время он добавил, что Киев понимает все возможные риски. Самым большим из них является изменение политики Вашингтона в отношении Украины.

«Речь идет не о поддержке Украины. Знаете, если это произойдет, это будет большая победа Путина. И большой проигрыш Запада, демократии и свобод. Я не думаю, что Трамп, если он станет президентом, действительно захочет проиграть».

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