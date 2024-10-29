Президент Литвы рассказал, как НАТО должно отреагировать на войска КНДР в Украине 2 29.10.2024, 10:47

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Есть три пункта.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО отреагировать на поддержку, которую Россия получает от Северной Кореи в контексте войны против Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Науседа подчеркнул, что Альянс обязан обеспечить Украину всем необходимым для достижения победы, включая ракеты дальнего радиуса действия. Он также отметил, что НАТО должно разрешить украинским силам наносить удары по военным объектам на территории России.

Кроме того, литовский лидер добавил, что странам-членам НАТО следует увеличить объем военной помощи для Украины.

«Нерешительность приводит к эскалации, а не наоборот», - подчеркнул он.

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