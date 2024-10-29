Мужчина полетал над Витебском на диване с помощью воздушного шара 4 29.10.2024, 10:49

2,234

Чем это закончилось.

Необычный маркетинговый ход произошел еще в сентябре, но видео полета приобрело популярность чуть позже и наделало столько шума, что даже привлекло внимание прокуратуры.

Руководитель отдела маркетинга мебельной фабрики «Савлуков-Мебель» поднялся в небо на диване. Это было сделано для привлечения внимания к бренду необычным способом, сообщает Onliner.by.

На днях Витебский суд рассмотрел дело в отношении пилота воздушного шара, который организовал этот полет.

Согласно материалам суда, мужчина подал заявку на учебный полет, однако фактически это был демонстрационный коммерческий полет с диваном и человеком на нем, что посчитали нарушением правил использования воздушного пространства.

Во время судебного заседания пилот полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства происшествия.

Суд пришел к выводу, что вина пилота доказана, и, на основании части 1 статьи 18.35 КоАП («нарушение правил использования воздушного пространства»), наложил на него штраф в размере 15 базовых величин — это 600 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com