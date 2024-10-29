Мужчина полетал над Витебском на диване с помощью воздушного шара

Мужчина полетал над Витебском на диване с помощью воздушного шара4
- 29.10.2024, 10:49
- 2,234
Чем это закончилось.
Необычный маркетинговый ход произошел еще в сентябре, но видео полета приобрело популярность чуть позже и наделало столько шума, что даже привлекло внимание прокуратуры.
Руководитель отдела маркетинга мебельной фабрики «Савлуков-Мебель» поднялся в небо на диване. Это было сделано для привлечения внимания к бренду необычным способом, сообщает Onliner.by.
На днях Витебский суд рассмотрел дело в отношении пилота воздушного шара, который организовал этот полет.
Согласно материалам суда, мужчина подал заявку на учебный полет, однако фактически это был демонстрационный коммерческий полет с диваном и человеком на нем, что посчитали нарушением правил использования воздушного пространства.
Во время судебного заседания пилот полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства происшествия.
Суд пришел к выводу, что вина пилота доказана, и, на основании части 1 статьи 18.35 КоАП («нарушение правил использования воздушного пространства»), наложил на него штраф в размере 15 базовых величин — это 600 рублей.
Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.