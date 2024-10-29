«Выпускают из страны не всех» 29.10.2024, 11:21

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Что происходит на границе Беларуси с Евросоюзом.

На границе Беларуси продолжаются незаконные проверки телефонов, «беседы» с силовиками и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

Кого силовики проверяют на границе Беларуси

В приграничных чатах пишут, что на прошлой неделе силовики допрашивали всех украинцев. «Беседуют» с ними как на въезде в Беларусь, так и на выезде. На допросы вызывают и некоторых белoрусов. Причем не всех выпускают из страны:

«Нахожусь в пункте пропуска «Каменный Лог» в сторону Беларуси. Сняли с автобуса. Надо добраться до Минска. Возьмет кто?».

«Сняли с автобуса, кто может перевезти в Брест?».

О продолжительности «бесед» на границе пишут разное. Кого-то допрашивают быстро, а кого-то — несколько часов:

«Каунас — Вильнюс — Минск. 22.10 отправлением из Вильнюса в 01.10. Прошли белорусских пограничников в 02.30. Сразу остановка у Duty Freе. Стояли 15 минут. В 02.45 подъехали к таможенникам. Перед нами уже оформляли двухэтажный «Эколайнс». Начало контроля в 03.00. В 03.40 прошли, но одного парня и одну женщину увели на беседу. В 04.05 утра уехали с границы».

«Повезло. А у нас с человеком из нашего автобуса беседуют уже 10 часов».

«Спрашиваю, так как моя подруга в Беларуси, не могу с ней связаться, может это она, подскажите, пожалуйста, спасибо».

«РП — РБ. 26.10. 17.30 — выезд из Варшавы. 20.40 — стали в очередь перед шлагбаумом (12). 01.15 — заехали к полякам. 02.30 — заехали на бел. 03.20 — прошли белорусов. 04.50 — выехали от белорусов (ждали людей с «бесед»)».

«РП — РБ. Приехали к границе в 11.45. В 17.10 выехали (ждали с бесед). Время польское».

«Из РП в РБ очереди не было. Прошли быстро польскую. Зависли на 3 часа на белорусской. 6 человек куда-то увели, поэтому ждали долго».

«Отчет 24.10 (четверг). 18.30 — выезд из Варшавы (автобус опоздал, должен был выезжать в 17.55). В 21.30 подъехали к границе, перед нами 5 автобусов. В 22.50 заехали к полякам. В 00.08 выехали от поляков. В 00.27 въехали к белорусам. В 04.20 выехали от белорусов (в том числе примерно час ждали женщину с разговора). В 09.30 в Минске. Время везде польское. Вся поездка заняла 15 часов. На самой границе около 7 часов».

«24–25.10. РП — РБ. Краков — Минск. В 03.10 прошли польскую таможню. В 03.40 заехали на мост, въехали на ПП РБ четвертые на контроль. В 07.00 (бел. время) наш автобус начинает таможенный контроль. В 07.30 большинство прошли белорусскую таможню, ждем людей с разговоров. В 08.30 выезжаем в сторону Минска».

«РП — РБ, автобус Гданьск — Минск на 14.00. В 21.35 заехали к полякам, 1 автобус перед нами. В 22.13 выехали на мост. Дальше время РБ. В 00.40 запустили в белорусский ПП, было 6 автобусов перед нами, двигались медленно. В 02.40 прошли паспортный. В 04.40 дождались людей с разговоров. Итого: граница 6 часов».

РП — РБ. 10.00 — выезд из Варшавы. 15.05 — прошли Польшу. 18:47 — прошли РБ. 2,5 часа на РБ просто ждали украинцев с допроса».

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