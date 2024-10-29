Обладатель Золотого мяча-2024 назвал человека, который помог ему стать лучшим в мире 29.10.2024, 11:25

Фото: AFP

«Заставил поверить в себя».

Опорный полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри отреагировал на свою победу в номинации лучшего футболиста 2024 года по версии France Football.

«Невероятная ночь для меня. Мне нужно поблагодарить многих людей, France Football и УЕФА, всех, кто голосовал за меня. Я знаю, что это особенный день для меня, моей семьи и моей страны, я хотел сказать спасибо моей девушке, с которой сегодня мы вместе уже восемь лет. Спасибо моей матери за все ценности, которые она мне дала и всем остальным членам моей семьи.

И друзья, я не хочу забывать своих друзей, товарищей по команде Манчестер Сити, я нахожусь в лучшем для меня клубе в мире, я благодарю сборную Луиса де ла Фуэнте. Это победа испанского футбола для многих игроков, которые не выигрывали ЗМ, таких как Хави, Иньеста, Касильяс.

Когда мне было 17, я собрал вещи, чтобы поехать в Вильярреал и играть в Первом дивизионе. Помню, однажды я сказал «достаточно» и позвонил отцу в слезах. Я вложил в это всю свою жизнь, и моя мечта угасала, и он сказал мне: Настоящий человек с ценностями, не ориентирующийся на стереотипы, может стать лучшим игроком в мире. Я был близок к тому, чтобы оставить футбол, но мой папа заставил меня поверить в себя.

Я понял, что если хочу улучшиться, мне нужно изменить свой стиль. Атака позволила мне улучшить свою игру. Мне нравится моя профессия, и я стараюсь стать лучше. Я собираюсь отпраздновать это с теми, кто был со мной в трудные времена», — цитирует речь Родри AS.

Известно, что в 2013 году из-за «отсутствия физической силы» Родри был отчислен из академии Атлетико Мадрид. Позже он попал в структуру Вильярреала, где в составе первой команды проявил себя в Ла Лиге. Уже в 2018 году Родри подписал контракт на 5 лет с Матрасниками, а в следующем сезоне стал игроком Манчестер Сити.

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