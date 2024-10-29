Швеция остановила сотрудничество с властями Грузии 1 29.10.2024, 11:28

1,538

Решение было принято еще до голосования.

В правительстве Швеции заявили, что приостановили все прямое сотрудничество с властями Грузии, однако финансирование проектов общественных организаций продолжится.

Как сообщает «Европейская правда», такой комментарий министра внешней торговли и международного сотрудничества развития Бенжамина Дузы приводит Dagens Nyheter.

Министр сказал, что Швеция останавливает прямое сотрудничество с правительственными ведомствами Грузии и это решение было принято еще до голосования 26 октября из-за длительного демократического отката в стране, в частности принятия скандального закона об «иноагентах».

«Речь идет, среди прочего, о сотрудничестве между налоговыми органами, что мы считаем неуместным в нынешних обстоятельствах», – отметил Бенджамин Дуза.

Он добавил, что Стокгольм готов возобновить сотрудничество, если Грузия снова изменит курс – что выглядит маловероятным, пока «Грузинская мечта» остается у власти.

«Если дальше выяснится, что Грузия серьезно воспринимает свое движение в ЕС и ценит отношения с Евросоюзом – двери Швеции открыты», – сказал министр.

Общая шведская помощь для Грузии достигала 190 млн шведских крон в год. В 2024 году 25 млн крон (более 2 млн евро) перераспределили для проектов гражданского общества.

«Эти средства направляются прежде всего на поддержку гражданского общества финансовыми ресурсами и юридическими возможностями, чтобы они могли продолжать работать, несмотря на введенные законодательные ограничения», – сказал Бенджамин Дуза.

США после выборов предупредили Грузию о возможных последствиях, если правительство не изменит антизападный курс.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС будет ориентироваться на финальный доклад международных наблюдателей в своей оценке грузинских выборов. В то же время в заявлениях отдельных стран главы МИД и лидеры выразили обеспокоенность фактами, которые упомянули наблюдатели в промежуточном докладе.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что «Грузинская мечта» их «украла». Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности относительно повторных выборов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com