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Швеция остановила сотрудничество с властями Грузии

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  • 29.10.2024, 11:28
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Швеция остановила сотрудничество с властями Грузии

Решение было принято еще до голосования.

В правительстве Швеции заявили, что приостановили все прямое сотрудничество с властями Грузии, однако финансирование проектов общественных организаций продолжится.

Как сообщает «Европейская правда», такой комментарий министра внешней торговли и международного сотрудничества развития Бенжамина Дузы приводит Dagens Nyheter.

Министр сказал, что Швеция останавливает прямое сотрудничество с правительственными ведомствами Грузии и это решение было принято еще до голосования 26 октября из-за длительного демократического отката в стране, в частности принятия скандального закона об «иноагентах».

«Речь идет, среди прочего, о сотрудничестве между налоговыми органами, что мы считаем неуместным в нынешних обстоятельствах», – отметил Бенджамин Дуза.

Он добавил, что Стокгольм готов возобновить сотрудничество, если Грузия снова изменит курс – что выглядит маловероятным, пока «Грузинская мечта» остается у власти.

«Если дальше выяснится, что Грузия серьезно воспринимает свое движение в ЕС и ценит отношения с Евросоюзом – двери Швеции открыты», – сказал министр.

Общая шведская помощь для Грузии достигала 190 млн шведских крон в год. В 2024 году 25 млн крон (более 2 млн евро) перераспределили для проектов гражданского общества.

«Эти средства направляются прежде всего на поддержку гражданского общества финансовыми ресурсами и юридическими возможностями, чтобы они могли продолжать работать, несмотря на введенные законодательные ограничения», – сказал Бенджамин Дуза.

США после выборов предупредили Грузию о возможных последствиях, если правительство не изменит антизападный курс.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС будет ориентироваться на финальный доклад международных наблюдателей в своей оценке грузинских выборов. В то же время в заявлениях отдельных стран главы МИД и лидеры выразили обеспокоенность фактами, которые упомянули наблюдатели в промежуточном докладе.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что «Грузинская мечта» их «украла». Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности относительно повторных выборов.

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