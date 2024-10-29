Минобороны Беларуси закупает новую партию китайских беспилотников 2 29.10.2024, 11:51

1,078

Что об этом известно?

28 октября Минобороны Беларуси опубликовало очередной тендер на закупку беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Так, до конца года ведомство планирует закупить следующие беспилотники:

- Autel EVO MAX 4T — 13 комплектов. На их закупку планируют потратить 401 193 белорусских рублей ($ 121 364).

В состав одного комплекта входят: 1 БЛА Autel EVO MAX 4T, пульт дистанционного управления Smart Controller V3, 4 аккумулятора, рюкзак и др., отмечает «Беларускі Гаюн».

- Autel EVO MAX 4N — 6 комплектов. На их закупку планируют потратить 258 384 рублей ($ 78 163). Комплектация такая же, как у Autel EVO MAX 4T.

Производителем перечисленных выше беспилотников является китайская компания Autel Robotics. В начале сентября мы писали про закупку партии беспилотников Autel. На сейчас нет информации, состоялась ли в итоге закупка.

- FIMI X8 SE 2022 Megaphone Combo — 5 комплектов. На их закупку планируют потратить 14 400 рублей ($ 4 356). Производителем беспилотников является китайская компания Fimi Robot Technology.

В состав одного комплекта входят: 1 БЛА FIMI X8 SE 2022, 2 аккумулятора емкостью 4500 мАч, 1 смартфон, 1 карта памяти на 128 ГБ и др.

Всего на закупку беспилотников Autel и FIMI планируют потратить 673 977 белрублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com