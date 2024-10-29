Минобороны Беларуси закупает новую партию китайских беспилотников

Минобороны Беларуси закупает новую партию китайских беспилотников2
- 29.10.2024, 11:51
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Что об этом известно?
28 октября Минобороны Беларуси опубликовало очередной тендер на закупку беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Так, до конца года ведомство планирует закупить следующие беспилотники:
- Autel EVO MAX 4T — 13 комплектов. На их закупку планируют потратить 401 193 белорусских рублей ($ 121 364).
В состав одного комплекта входят: 1 БЛА Autel EVO MAX 4T, пульт дистанционного управления Smart Controller V3, 4 аккумулятора, рюкзак и др., отмечает «Беларускі Гаюн».
- Autel EVO MAX 4N — 6 комплектов. На их закупку планируют потратить 258 384 рублей ($ 78 163). Комплектация такая же, как у Autel EVO MAX 4T.
Производителем перечисленных выше беспилотников является китайская компания Autel Robotics. В начале сентября мы писали про закупку партии беспилотников Autel. На сейчас нет информации, состоялась ли в итоге закупка.
- FIMI X8 SE 2022 Megaphone Combo — 5 комплектов. На их закупку планируют потратить 14 400 рублей ($ 4 356). Производителем беспилотников является китайская компания Fimi Robot Technology.
В состав одного комплекта входят: 1 БЛА FIMI X8 SE 2022, 2 аккумулятора емкостью 4500 мАч, 1 смартфон, 1 карта памяти на 128 ГБ и др.
Всего на закупку беспилотников Autel и FIMI планируют потратить 673 977 белрублей.