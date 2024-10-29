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Минобороны Беларуси закупает новую партию китайских беспилотников

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  • 29.10.2024, 11:51
  • 1,078
Минобороны Беларуси закупает новую партию китайских беспилотников

Что об этом известно?

28 октября Минобороны Беларуси опубликовало очередной тендер на закупку беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Так, до конца года ведомство планирует закупить следующие беспилотники:

- Autel EVO MAX 4T — 13 комплектов. На их закупку планируют потратить 401 193 белорусских рублей ($ 121 364).

В состав одного комплекта входят: 1 БЛА Autel EVO MAX 4T, пульт дистанционного управления Smart Controller V3, 4 аккумулятора, рюкзак и др., отмечает «Беларускі Гаюн».

- Autel EVO MAX 4N — 6 комплектов. На их закупку планируют потратить 258 384 рублей ($ 78 163). Комплектация такая же, как у Autel EVO MAX 4T.

Производителем перечисленных выше беспилотников является китайская компания Autel Robotics. В начале сентября мы писали про закупку партии беспилотников Autel. На сейчас нет информации, состоялась ли в итоге закупка.

- FIMI X8 SE 2022 Megaphone Combo — 5 комплектов. На их закупку планируют потратить 14 400 рублей ($ 4 356). Производителем беспилотников является китайская компания Fimi Robot Technology.

В состав одного комплекта входят: 1 БЛА FIMI X8 SE 2022, 2 аккумулятора емкостью 4500 мАч, 1 смартфон, 1 карта памяти на 128 ГБ и др.

Всего на закупку беспилотников Autel и FIMI планируют потратить 673 977 белрублей.

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