Спиртзаводы в минус 4 Телеграм-канал «Русский декаданс»

29.10.2024, 11:55

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Где-то плачет один Медведев.

Видимо, НПЗ на российской территории уже не осталось, потому что ВСУ четко бьют по другим целям. Где-то плачет один Медведев.

В ночь на 28 октября краинские беспилотники устроили налет на Воронежскую область — ранены как минимум два сотрудника предприятия «Аннинский» в поселке Анна. Спиртзавод вспыхнул ярко, повреждения получили несколько зданий, техника, а также два гаража, окна дома и линия электропередач за пределами завода.

По словам губернатора региона Гусева, основной урон нанесен «Этанол-Спирту» в Новохоперском районе — здесь якобы на крышу здания приземлились осколки сбитого БПЛА.

Минобороны РФ сообщило о 21 сбитом беспилотнике за ночь. 13 дронов были уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один — над Воронежской и один — над Курской.

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