Спиртзаводы в минус

Спиртзаводы в минус4
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 29.10.2024, 11:55
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Где-то плачет один Медведев.
Видимо, НПЗ на российской территории уже не осталось, потому что ВСУ четко бьют по другим целям. Где-то плачет один Медведев.
В ночь на 28 октября краинские беспилотники устроили налет на Воронежскую область — ранены как минимум два сотрудника предприятия «Аннинский» в поселке Анна. Спиртзавод вспыхнул ярко, повреждения получили несколько зданий, техника, а также два гаража, окна дома и линия электропередач за пределами завода.
По словам губернатора региона Гусева, основной урон нанесен «Этанол-Спирту» в Новохоперском районе — здесь якобы на крышу здания приземлились осколки сбитого БПЛА.
Минобороны РФ сообщило о 21 сбитом беспилотнике за ночь. 13 дронов были уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один — над Воронежской и один — над Курской.
Телеграм-канал «Русский декаданс»