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Самолетопад в РФ: Ан-2 едва не снес автомобильный мост

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  • 29.10.2024, 12:08
  • 2,784
Самолетопад в РФ: Ан-2 едва не снес автомобильный мост

В России участились случаи авиакатастроф.

В Ставропольском крае РФ самолет АН-2 едва не снес автомобильный мост с оживленным движением транспорта, совершив жесткую посадку.

Соответствующие кадры распространяют русские паблики, пишет «Апостроф».

Отмечается, что перед посадкой самолет пролетел буквально в нескольких метрах над мостом, чуть не задев его.

На днях сообщалось об аварийном приземлении самолета АН-2, в результате чего получили травмы четыре человека, а на борту находились девять человек. У самолета был частично разрушен фюзеляж.

Следует заметить, что в РФ участились случаи авиакатастроф: падает как гражданская авиация, так и военная. В частности, в Кировской области России 26 октября потерпел крушение вертолет Ми-2 с медиками на борту. Он был в эксплуатации почти 38 лет, свидетельствуют данные из реестра гражданских воздушных судов РФ.

Также сообщалось, что 26 октября российский боевой вертолет упал в Керченский пролив.

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