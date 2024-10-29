Самолетопад в РФ: Ан-2 едва не снес автомобильный мост

Самолетопад в РФ: Ан-2 едва не снес автомобильный мост2
- 29.10.2024, 12:08
- 2,784
В России участились случаи авиакатастроф.
В Ставропольском крае РФ самолет АН-2 едва не снес автомобильный мост с оживленным движением транспорта, совершив жесткую посадку.
Соответствующие кадры распространяют русские паблики, пишет «Апостроф».
Отмечается, что перед посадкой самолет пролетел буквально в нескольких метрах над мостом, чуть не задев его.
На днях сообщалось об аварийном приземлении самолета АН-2, в результате чего получили травмы четыре человека, а на борту находились девять человек. У самолета был частично разрушен фюзеляж.
Следует заметить, что в РФ участились случаи авиакатастроф: падает как гражданская авиация, так и военная. В частности, в Кировской области России 26 октября потерпел крушение вертолет Ми-2 с медиками на борту. Он был в эксплуатации почти 38 лет, свидетельствуют данные из реестра гражданских воздушных судов РФ.
Также сообщалось, что 26 октября российский боевой вертолет упал в Керченский пролив.