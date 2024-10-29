В Минском районе распил дров привел к трагедии

В Минском районе распил дров привел к трагедии5
- 29.10.2024, 12:13
- 3,442
Произошло все в Раубичах.
В Раубичах заготовка дров обернулась гибелью 52-летнего местного жителя. Произошло все утром 24 октября.
«Мужчина для производства необходимого древесного материала решил использовать углошлифовальную машинку, надев на нее диск по дереву. Во время распила он не смог удержать механизм: болгарка отлетела и нанесла резаную рану в области шеи, повредив артерию», — сообщает Следственный комитет.
Пострадавшего обнаружила его мать, но помочь уже не удалось — травма оказалась смертельной.