«Дорога в один конец»: россияне отказываются идти в наступление на Запорожье 29.10.2024, 12:21

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Подобные случаи происходят все чаще.

Отдельные взводы россиян отказываются наступать на Запорожском направлении. В связи с этим российское военное руководство планирует привлекать новые подразделения, заменяя ушедшие формирования срочниками.

Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

Партизаны сообщают, что отказники задержаны военной полицией.

«Все понимают, что штурм украинской обороны — это дорога в один конец. И подобные случаи происходят всё чаще. ... Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в «СВО», - отметили в «АТЕШ».

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