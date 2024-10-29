Разведка Южной Кореи: Солдат КНДР обучают русскому языку 1 29.10.2024, 12:33

100 базовых слов и команд.

Переброшенные в Россию военные из Северной Кореи готовятся к передислокации на линию фронта после того, как их обучат основным военным командам на русском языке.

Об этих и других новых данных от разведки Южной Кореи сообщает CNN: южнокорейские законодатели Ли Сон Квин и Пак Сун Вон сообщили их журналистам во вторник, 29 октября, после закрытого заседания парламентского комитета по вопросам разведки.

Сейчас Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) следит за процессом того, как определенная часть северокорейских военных, «включая высокоранговых военных», будет перемещена на линию фронта.

Как удалось узнать южнокорейским разведчикам, сейчас Россия обучает солдат из КНДР примерно 100 основным военным словам и командам, среди которых команды «огонь» и «на позиции».

«Однако очевидно, что северокорейские солдаты испытывают проблемы с коммуникацией — и неясно, смогут ли они преодолеть языковой барьер», — передает CNN данные от южнокорейских законодателей и разведки.

Также известно, что в КНДР, население которой остается изолированным и нищим, сейчас усилили меры безопасности — как для защиты диктатора Ким Чен Ына, так и для того, чтобы предотвратить распространение информации о развертывании северокорейских сил в России.

С этой целью северокорейским офицерам, привлеченным к операции по размещению военных КНДР в России, запрещено пользоваться телефонами, а семьям солдат сообщают, что их родные просто участвуют в «военных учениях».

Несмотря на эти меры, в Северной Корее уже распространилась информация о развертывании войск КНДР в России, что привело к «беспорядкам» в некоторых частях страны, заявили законодатели Южной Кореи. В частности некоторые жители и солдаты КНДР выражали опасения относительно возможной отправки в Россию, а другие выражали сомнения и непонимание, почему ими жертвуют ради другой страны.

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