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«Есть три причины, почему Лукашенко спешит провести «выборы»

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  • 29.10.2024, 12:39
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«Есть три причины, почему Лукашенко спешит провести «выборы»

Диктатора ждет борьба за кресло.

Украинский политолог Евгений Магда в интервью BGmedia высказал мнение, что «амплитуда геополитических колебаний» белорусского диктатора будет сокращаться.

«Я думаю, это будет достаточно естественный процесс: ему уже 70, и он находится не в лучшей физической форме. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что последующие пять лет Лукашенко предстоит отчаянная борьба за сохранение своего кресла. И, насколько я понимаю, эта борьба будет более отчаянной, чем борьба с 2020 года по сей день», - делает вывод аналитик.

Говоря о причинах, подтолкнувших Александра Лукашенко к досрочным «выборам», Магда выделяет нескольких факторов:

«Во-первых, с ним может очень жестко обойтись России, несмотря на все публичные лобызания и заверения во взаимной дружбе. Лукашенко и Путин далеко не друзья, как я уже неоднократно говорил, а потому рассчитывать, что они будут выстраивать дружеские отношения, не стоит

Второй фактор – это экономика. Если просядет белорусский рубль, то сдержать этот процесс легче до 26 января, чем до 23 февраля, и тем более до 20 июля. Тут все понятно.

Третий фактор – российские «шахеды». Уже несколько десятков «шахедов» пролетели над белорусской территорией, и только чудом, на мой взгляд, не произошло жертв и разрушений. А теперь представьте себе, как будет действовать российская пропаганда, если какой-то беспилотник залетит в Мозырский нефтеперерабатывающий завод и вызовет там взрыв, например. Или, не дай Бог, человеческие жертвы. Я понимаю, что Лукашенко напишут необходимые результаты «выборов»: они будут в районе 90+. Но ситуация для него все равно не приятная.

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