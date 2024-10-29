Генералы Шойгу начали сдавать друг друга ФСБ 29.10.2024, 13:04

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Дело раскручивается.

Сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ задержали бывшего начальника 1-го управления главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина после того, как показания на него дал его бывший руководитель, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники.

По их словам, Шамарин в рамках заключенной со следствием сделки сообщил, что они с Оглоблиным поделили взятку, полученную от ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» при закупке спецсвязи для нужд Минобороны. До этого Оглоблин сам дал показания на Шамарина и проходил по делу против него свидетелем. Более того, как утверждали источники ТАСС, само дело было построено на сведениях, предоставленных Оглоблиным. Благодаря своим показаниям генерал-майор, осужденный в феврале 2022-го на 4,5 года лишения свободы за хищения, смог досрочно выйти на свободу.

В материалах дела против Шамарина, который был задержан в мае, говорится, что с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил от гендиректора и главбуха пермского предприятия не менее 36 млн руб. за действия, «направленные на увеличение объемов и номенклатуры продукции ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», а также за общее покровительство по службе». Теперь Шамарин утверждает, что 10 млн из этой взятки получил Оглоблин, который исполнял роль посредника.

Оглоблин был арестован 28 октября по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как отмечает «Коммерсант», в его новом деле описываются те же события, что и в деле Шамарина. Единственная разница заключается в том, что Оглоблин, по версии следствия, получал взятки за общее покровительство по контрактам, заключенным в 2016–2021 годах.

Зачистка Минобороны РФ началась незадолго до отставки Сергея Шойгу с поста главы ведомства. В апреле по делу о миллиардной взятке был задержан и арестован его ключевой заместитель Тимур Иванов. В середине мая в СИЗО отправили начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которому также вменяется взятка на 30,5 млн руб. в виде коттеджа.

Кроме того, под арестом по делам о взятках и мошенничестве оказались замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» полковник Вячеслав Ахмедов, руководитель департамента по обеспечению госзаказа ведомства полковник Владимир Вертелецкий, а также бывший командующий 58-й армией генерал-майора Иван Попов.

Беспрецедентная кампания по аресту генералов и высокопоставленных чиновников Минобороны проходит с согласия Кремля, говорили The Moscow Times источники в правительстве. По их словам, за уголовными делами стоит желание спецслужб свалить на армию вину за неудачи в Украине и получить контроль над огромными бюджетами военного ведомства. Собеседник TMT отмечал, что до конца года по всем подразделениям Минобороны «будут арестованы сотни людей».

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