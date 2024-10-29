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На полуострове в центре Минска продают стильную квартиру

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  • 29.10.2024, 13:18
  • 2,276
На полуострове в центре Минска продают стильную квартиру

С тремя спальнями.

Возле гостиницы «Пекин» на Красноармейской на продажу на Realt выставили четырехкомнатную квартиру со стильным ремонтом. Она находится в сталинке 1953 года.

Этот дом на Красноармейской, 34 построили для работников Минского станкостроительного завода имени Октябрьской революции (МЗОР). На первом этаже изначально находился детский сад, но в 2000-х он закрылся. Теперь на его месте — прокуратура.

Сейчас на четвертом этаже здесь продается квартира площадью 110 квадратных метров. У нее вот такая планировка:

Гостиную в квартире совместили с кухней. Из оригинального — тут оголили аутентичную кирпичную кладку, а также поставили стол ручной работы из ствола дерева.

В квартире — три отдельные спальни. Они выглядят вот так:

Санузел в квартире раздельный.

Есть два балкона, с которых открываются виды на зеленый двор.

Квартиру продают с мебелью и техникой. А просят за нее 327 тысяч долларов. Метр получается 2973 доллара.

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