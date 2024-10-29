закрыть
29 октября 2024, вторник, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Муфтий Чечни пошел против российских чиновников

  • 29.10.2024, 13:15
  • 5,140
Муфтий Чечни пошел против российских чиновников

Разразился скандал.

Запрет ношения хиджабов и никабов в школах противоречит Конституции, которая гарантирует право на свободу совести и вероисповедания, заявил муфтий Чечни Салах Межиев, пишет The Moscow Times.

Таким образом он прокомментировал соответствующие ограничения, введенные во Владимирской области. Приказ выпустило региональное министерство образования и молодежной политики, пояснив, что Россия — светская страна, в которой «церковь отделена от государства, в том числе от сферы светского образования».

Межиев заявил, что нормативный акт владимирских властей «направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни». «Наше недоумение также вызывает то, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды. Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями, а не целенаправленные действия против мусульман», — отметил муфтий.

Межиев напомнил, что «хиджаб символизирует благочестие» и является важным элементом исламской культуры и традиций, поскольку религия предписывает мусульманкам закрывать одеждой все части тела, кроме лица, кистей и ступней. Он также подчеркнул, что российские законы не запрещают ношение хиджаба — в нем даже можно фотографироваться на паспорт. Муфтий не согласился и с теми, кто призывает к соответствующим ограничениям в интересах нацбезопасности, и предложил таким людям отправиться на войну с Украиной, «взяв пример с тысяч бойцов, исповедующих ислам».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников