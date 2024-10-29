Муфтий Чечни пошел против российских чиновников 29.10.2024, 13:15

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Разразился скандал.

Запрет ношения хиджабов и никабов в школах противоречит Конституции, которая гарантирует право на свободу совести и вероисповедания, заявил муфтий Чечни Салах Межиев, пишет The Moscow Times.

Таким образом он прокомментировал соответствующие ограничения, введенные во Владимирской области. Приказ выпустило региональное министерство образования и молодежной политики, пояснив, что Россия — светская страна, в которой «церковь отделена от государства, в том числе от сферы светского образования».

Межиев заявил, что нормативный акт владимирских властей «направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни». «Наше недоумение также вызывает то, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды. Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями, а не целенаправленные действия против мусульман», — отметил муфтий.

Межиев напомнил, что «хиджаб символизирует благочестие» и является важным элементом исламской культуры и традиций, поскольку религия предписывает мусульманкам закрывать одеждой все части тела, кроме лица, кистей и ступней. Он также подчеркнул, что российские законы не запрещают ношение хиджаба — в нем даже можно фотографироваться на паспорт. Муфтий не согласился и с теми, кто призывает к соответствующим ограничениям в интересах нацбезопасности, и предложил таким людям отправиться на войну с Украиной, «взяв пример с тысяч бойцов, исповедующих ислам».

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