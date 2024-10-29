Та самая эскалация Петр Олещук

29.10.2024, 13:27

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Ответ мог бы дать настоящий лидер.

Генсек НАТО Рютте подтвердил привлечение Россией солдат из КНДР в войне против Украины. Он призвал Россию и КНДР немедленно остановить эти действия.

Также стало известно, что новых ограничений на использование Украиной американского оружия не будет, даже если Северная Корея вступит в войну. США не будут вводить дополнительных ограничений на использование Украиной американского оружия в случае вовлечения Северной Кореи в конфликт, заявили в Пентагоне. То есть Украине не запретят стрелять в северокорейцев. Серьезная реакция.

Ну сам президент США Джо Байден, комментируя ситуацию, заявил, что «это очень опасно, очень опасно». Относительно последнего, то, думаю, стоит объяснить, что «опасно» в данном случае не столько для нас (хотя для нас, это, конечно, реально опасно, потому что любое усиление агрессора несет риски), сколько для самого Байдена.

Символично, что появление северокорейцев на фронте ожидается в последние дни перед выборами президента США, после которых Байден покинет этот пост. И именно перед этой «отставкой» случается событие, которое знаменует собой полный, тотальный провал внешнеполитической линии Байдена, который будет иметь далеко идущие негативные последствия. Уже не только для Украины — для самих США.

Вступление северокорейцев в войну — это как раз та самая эскалация, которой так стремились избежать в Вашингтоне. Последствия будут, и будут непрогнозируемыми. КНДР, по оценкам западных СМИ, уже получила от россиян $5,5 млрд за оружие и снаряды. Что получит за «пушечное мясо» — неизвестно, но очевидно, что не только нефть с кукурузой. В СМИ пишут о технологиях ядерного оружия, авиации, для которой пилоты из КНДР уже обучаются на российской территории. Сама же северокорейская армия будет получать боевой опыт в наиболее весомой войне современности. Скоро КНДР станет серьезной военной мощью, и эта мощь уже откровенно угрожает одному из важнейших союзников США — Республике Корея. Россияне же уже даже формализовали договор с КНДР.

На очереди — аналогичный договор с Ираном. Тоже оружие, тоже авиация, ПВО, ядерные технологии. Еще одному ключевому союзнику США, Израилю, приготовиться. Вот уже и военный конфликт, в который будут вынуждены прямо вступить США, не за горами. А что дальше? Глобальный конфликт?

И когда американские солдаты будут воевать в этой войне будущего, то единственный, кого они будут вынуждены за это благодарить, это Джо Байден. Потому что он все это заварил. Возможно, даже из лучших соображений — не распространять войну. Но Чемберлен с Даладье тоже, кстати, не хотели эскалации, и чем все это завершилось — общеизвестно.

Видимо, не очень приятно чувствовать, что в будущих учебниках по истории тебя будут ставить вместе с Чемберленом и Даладье. Поэтому, очевидно, в Администрации Байдена сейчас заняты имиджевыми проектами. Один из таких — книга известного журналиста Боба Вудворта — War, которая вышла недавно. Там много прямой речи и информации о дискуссиях, которые велись последние годы в Белом Доме.

Там описывается «серьезная ядерная угроза», которая нависла над Украиной после сентября 2022 года со стороны российских властей. Описываются переговоры российского и американского министра обороны и т. п. Тали Вудворт пересказывает эпизод, который якобы был в тот период. Вскоре после разговоров американского и российского министров обороны, Байден якобы сказал советнику по нацбезопасности Джейку Салливану: «Если мы не выгоним Россию из Украины полностью, то в какой-то степени позволим Путину достичь желаемого. А если удастся изгнать — рискуем ядерной войной. Путин не позволит выбросить себя отсюда без применения ядерного оружия. Так что мы увязли. Слишком большие успехи — ядерка, маленькие — непонятные долгосрочные последствия». Поэтому самым желанным результатом войны для США стало или убедить Путина согласиться заморозить конфликт, или дождаться, чтобы что-то сломалось в самой России.

По сути, все это выглядит как оправдание. Президент США спас всех от «ядерной войны». Не надо его критиковать за последствия его стратегии «не допустить больших побед Украины», которая, в конце концов, привела к тесному союзу россиян, северокорейцев с иранцами (и кучей различных террористов).

Оправдание так себе. Угроза ядерного оружия так или иначе существовала всегда с момента, когда его изобрели. Но это не мешало предыдущим лидерам США проводить достаточно жесткую геополитическую линию.

Нет, здесь дело в другом. США хотели разыграть с россиянами ограниченную «войну» по определенным правилам, потом заморозить все, чтобы самим показать «победу», но и россиянам дать «победу», чтобы путинский режим не пострадал, РФ не развалилась, и можно было бы спокойно ждать в ней «демократический транзит» с участием «либеральной оппозиции». Для этого надо было постоянно ограничивать военный потенциал Украины, но и не давать ей проиграть, чтобы все выглядело прилично.

Но они забыли, что сели играть в шахматы с психопатом, для которого завоевание Украины — главная одержимость, ради которой он пойдет на все. И уже пошел. Война, которую изо всех сил хотели удержать в пределах Украины, уже расползлась по миру, откликнувшись на Ближнем Востоке и разморозив конфликт, «дремавший» десятилетиями. На очереди — Восточная Азия. А дальше? И дальше ничего хорошего тоже не будет.

И в основе этого только одно — примирение одного психопатического диктатора-террориста и желание сохранить его проклятое государство. Вот такое будет наследие действующего президента США — разжигание мировой войны.

Конечно, он еще может что-то сделать. Время есть. Но желания явно нет. Он просто будет говорить, что это опасно. Опасно. Для всех. Для всех все это очень и очень плохо. Но что с этим делать? Ответ мог бы дать настоящий лидер, которые на Западе уже, похоже, вымерли.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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