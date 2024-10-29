закрыть
29 октября 2024, вторник, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли обезьян, способных пить морскую воду

1
  • 29.10.2024, 13:30
  • 1,090
Ученые нашли обезьян, способных пить морскую воду

Сумели адаптироваться к своему месту жительства.

Международная группа ученых из Германии и Вьетнама обнаружила способность пить морскую воду без вреда для здоровья у обезьян лангуров с вьетнамского острова Кат Ба. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Лангуры Кат Ба — одни из редчайших приматов в мире. По последним подсчетам, численность вида составляет не более 85 особей. Сокращение популяции привело к генетическому обеднению и близкородственному скрещиванию.

По словам исследователей, несмотря на крайне уязвимое положение, лангуры Кат Ба сумели адаптироваться к своему месту жительства и выработать способности для выживания в условиях нехватки пресной воды.

Специалисты обнаружили изменения в генах обезьян, которые, по всей видимости, сделали их менее восприимчивыми к соленой воде. Генетические адаптации позволили животным справляться с высоким содержанием натрия.

Ученые отметили, что изучение лангуров Кат Ба служит ценной моделью для анализа последствий резкого падения численности вида для его генетического разнообразия.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников