Суд в Москве продлил арест белорусу, которого обвиняют во взрывах на БАМе
- 29.10.2024, 13:38
Он находится за решеткой с начала декабря 2023 года.
Гражданину Беларуси Сергею Еремееву, которого обвиняют во взрывах на БАМе, суд в Москве продлил срок содержания под стражей на три месяца, сообщает ТАСС. Он находится за решеткой с начала декабря 2023 года, когда был задержан спецназом ФСБ в Омске.
Успешная диверсия произошла в конце ноября прошлого года. Движение на БАМе полностью останавливалось (сначала был взорван один поезд, после — второй, который отправили по объездной дороге).
«Через БАМ сейчас везут боеприпасы [для войны против Украины]. Главная цель была — помешать движению», — сказал Еремеев в суде.
В марте этого года стало известно, что белорус находится в СИЗО «Лефортово» в Москве, дело передали в центральный аппарат СК РФ. Сергея Еремеева обвиняют в теракте. Его привозили из России на следственные действия в Беларусь.
Еремеев ранее работал на «Нафтане», участвовал в забастовке в 2020-м, был уволен по политическим мотивам. По версии ФСБ, он привез на автомобиле из Беларуси в Бурятию магнитные мины и заложил их на цистернах грузовых поездов. Утверждалось, что он якобы действовал по заданию другого белоруса, который живет в Литве и «действует под контролем спецслужб Украины». Видимо, именно этого человека ищет российское следствие.