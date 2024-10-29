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Суд в Москве продлил арест белорусу, которого обвиняют во взрывах на БАМе

  • 29.10.2024, 13:38
Суд в Москве продлил арест белорусу, которого обвиняют во взрывах на БАМе
Сергей Еремеев

Он находится за решеткой с начала декабря 2023 года.

Гражданину Беларуси Сергею Еремееву, которого обвиняют во взрывах на БАМе, суд в Москве продлил срок содержания под стражей на три месяца, сообщает ТАСС. Он находится за решеткой с начала декабря 2023 года, когда был задержан спецназом ФСБ в Омске.

Успешная диверсия произошла в конце ноября прошлого года. Движение на БАМе полностью останавливалось (сначала был взорван один поезд, после — второй, который отправили по объездной дороге). 

«Через БАМ сейчас везут боеприпасы [для войны против Украины]. Главная цель была — помешать движению», — сказал Еремеев в суде.

В марте этого года стало известно, что белорус находится в СИЗО «Лефортово» в Москве, дело передали в центральный аппарат СК РФ. Сергея Еремеева обвиняют в теракте. Его привозили из России на следственные действия в Беларусь.

Еремеев ранее работал на «Нафтане», участвовал в забастовке в 2020-м, был уволен по политическим мотивам. По версии ФСБ, он привез на автомобиле из Беларуси в Бурятию магнитные мины и заложил их на цистернах грузовых поездов. Утверждалось, что он якобы действовал по заданию другого белоруса, который живет в Литве и «действует под контролем спецслужб Украины». Видимо, именно этого человека ищет российское следствие.

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