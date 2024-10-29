СМИ: Удар дронов по Чечне нанесен из Дагестана
- 29.10.2024, 13:40
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Продолжение разборок на Кавказе?
Удар дронами по российскому университету спецназа имени Путина в Чечне могли нанести из Дагестана. Об этом NV сообщили источники в спецслужбах.
«Те разборки, что были в Москве недавно, в бизнес-центре и так далее. Они все между собой связаны», — сказал источник.
Ранее ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что в ночь на 29 октября дроны атаковали российский университет спецназа имени Путина в городе Гудермес.
По его словам, жертв и пострадавших якобы нет, а пожар был потушен. Российские Telegram-каналы писали, что это первая атака БПЛА на территории Чечни.