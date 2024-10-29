Лукашенко становится беспомощным и карикатурным 4 Артем Синицын

29.10.2024, 13:48

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Идет по стопам Брежнева.

Сотрудники госорганизаций по всей стране «просят» Лукашенко баллотироваться на седьмой срок. Повара и пожарные, военные и студенты, медики и придворные журналисты — как один записывают словно под копирку сделанный бесхитростный ролик.

Сперва в кадре появляется тот, кто уже тридцать лет не выпускает бразды правления из далеко немолодых рук, и кокетливо говорит, что снова пойдет на «выборы», если его сторонники скажут: «Надо».

И вслед за этим идут сценки, идентичные по содержанию: работники госорганизаций радостно произносят заветную просьбу, иногда иллюстрируя ее собственными телами.

Почему они это делают, если он и так на все согласен? Потому что так «надо». Не в том смысле, что все эти люди и правда искренне решили уговорить Лукашенко не разжимать посиневшие пальцы. Им сказали «надо», вот они и унижаются по одиночке и группами.

Попробуй в сегодняшней Беларуси отказаться от такого и будешь наблюдать за этим позором со стороны в статусе безработного. И это в лучшем случае. В худшем у тебя могут «найти» в телефоне «неправильную» подписку, лайк или репост.

Почему власти решили не останавливаться на работниках АЗС и военных? Ответ также прост, достаточно изучить ежедневную хронику репрессий: людей хватают за малейшее проявление нелояльности и намек на участие в протестах везде – в больницах и поликлиниках, в лесхозах и на проходных заводов, в банках и даже райисполкомах.

И поэтому накануне очередного переназначения нужно показать такую же повсеместную народную «любовь». А то, что это любовь по принуждению, с угрозами лишения работы, а то и свободы, устроителей этого акта массового унижения мало волнует. Эти люди «любимую не отдают», даже если она отчаянно сопротивляется.

Цена у такой преданности, замешанной на принудиловке и унижении, известно какая. Но не только об этом стоит беспокоиться новоявленному вождю. В последние годы жизни Леонид Брежнев, ставший к тому моменту объектом для язвительных анекдотов и насмешек, пытался уйти на покой. Но ближайшее его окружение твердо сказало ему: «Надо!»

В итоге он так и остался в памяти людей беспомощной и карикатурной фигурой.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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