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Эксперт пояснил значение ударов по спиртзаводам РФ

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  • 29.10.2024, 13:49
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Эксперт пояснил значение ударов по спиртзаводам РФ

Не просто «лишить российских мужиков водки».

В октябре участились атаки «неизвестными» беспилотниками по российским спиртзаводам, в частности, атакам подверглись предприятия в Тамбовской, Брянской, Липецкой, Воронежской и Курской области РФ. О важности отрасли в российском военно-промышленном комплексе в эфире телеканала FREEДOM рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Производство спирта является важным звеном в производстве взрывчатки в российском ВПК, поскольку этанол и его производные служат растворителями для изготовления взрывчатых веществ.

«Спиртзаводы — это растворители для приготовления практически всех взрывчатых веществ: тринитротолуола, нитроцеллюлозы (как сырья), стабилизаторы в гексогене и прочих взрывчатых веществах. Часть этих спиртов, определенные фракции, в том числе сухая часть этих продуктов используется в твердом ракетном топливе. Удары по этим объектам уменьшают возможности россиян производить как взрывчатку, так и ракетное топливо. Так что это все не просто, не просто мы пытаемся лишить российских мужиков водки. Это серьезная военная задача, которая снижает потенциал России с точки зрения производства взрывчатки», — пояснил Криволап.

Атакам подвергаются не только спиртзаводы, также продолжаются атаки по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим предприятиям, связанным с ВПК РФ.

«В Тамбове был атакован самый крупный завод «Биохим», который занимается производством взрывчатки. Все остальное — это спиртзаводы, в том числе в этой и в иных областях. Ну, и НПЗ тоже пострадали — в той же Рязанской области», — сказал он.

Западные союзники еще не дали разрешение быть своим оружием по военным объектам в глубине территории РФ, поэтому будут продолжаться атаки украинским вооружением (беспилотниками, ракетами). Нынешние удары по НПЗ свидетельствуют о том, что у Украины нет запрета от США по нанесению ударов по нефтеперерабатывающему сектору РФ, что предполагали некоторые СМИ.

«То, что мы опять возобновили атаки по НПЗ, говорит о том, что все разговоры о каких-то там подковерных договоренностях — это полная чушь, потому что мы делаем наше дело, несмотря ни на что. Тем более, [министр обороны США] Остин же заявил, что у Украины свои хорошие беспилотники, зачем вам еще какие-то наши дальнобойные ракеты? Вы своими беспилотниками летаете дальше, чем могут залететь наши ракеты», — подчеркнул Криволап.

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