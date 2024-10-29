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В правительстве ЮАР разгорелся скандал из-за Путина

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  • 29.10.2024, 13:57
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В правительстве ЮАР разгорелся скандал из-за Путина

Президента страны критикуют за поездку в РФ.

Отношения с Владимиром Путиным стали причиной раскола в правительстве ЮАР. Главный партнер президента Сирила Рамафосы по правящей коалиции отказался считать развязавшего войну Путина другом и союзником Южной Африки.

Споры по трем наиболее острым вопросам внешней политики – относительно России, Израиля и Китая – выявили глубокие идеологические противоречия между Африканским национальным конгрессом (АНК) и Демократическим альянсом (ДА), с которым АНК был вынужден вступить в коалицию после того, как на майских выборах впервые за 30 лет после окончания апартеида не получил большинства, пишет Financial Times.

Они также породили опасения, что коалиция, состоящая в общей сложности из 10 партий, не проработает положенные пять лет.

«На саммите БРИКС в Казани Рамафоса, который также возглавляет АНК, назвал Путина «ценным союзником» и «ценным другом» ЮАР. На эти слова резко отреагировал лидер ДА и министр сельского хозяйства Джон Стенхяусен. Может, Рамафосе Путин и друг, но Южной Африке его «авторитарный режим, который сейчас нарушает международное право, ведя захватническую империалистическую войну против суверенного государства», точно не друг», — заявил Стенхяусен.

Винсент Магвенья, пресс-секретарь Рамафосы, в ответ заявил, что Стенхяусен пытается «по мелочам контролировать президента», который сохраняет хорошие отношения с Москвой еще со времен апартеида, когда СССР обучал бойцов АНК и снабжал их оружием.

«Если Рамафоса хочет быть другом такого империалистического разжигателя войны, как Путин, это его дело», – сказала Эмма Пауэлл, представитель ДА по международным вопросам. Но поскольку АНК получил на выборах лишь 40,2% голосов, у него нет права делать политические заявления от имени правительства, не договорившись с партнерами по коалиции, заявила она: консенсус необходим, чтобы «мы могли последовательно проводить политику неприсоединения».

Рамафосу уже обвиняют в двойных стандартах, поскольку в 2022 г. его правительство не осудило вторжение России в Украину, объясняя это как раз традиционной политикой неприсоединения к разным альянсам, но в январе 2024 г. ЮАР обратилась в Международный суд ООН, обвинив Израиль в геноциде против палестинцев в секторе Газа.

А в октябре правительство приказало Тайваню перевести свою дипломатическую миссию из Претории, где расположены все посольства, в Йоханнесбург, где базируются торговые представительства. ДА обвинил АНК в потакании другому своему давнему партнеру, Китаю.

Правительство Южной Африки обращается во внешней политике «не к демократическим достижениям или нашим собственным принципам, о которых мы договорились при переходе [от апартеида], а к революционной мифологии», сожалеет Грег Миллз из аналитического центра Brenthurst Foundation:

Южная Африка никогда не позволяла беспристрастности влиять на свою внешнюю политику, а теме прав человека – на свои отношения со всякого рода авторитарными режимами.

Ранее правительство ЮАР подозревалось в отправке оружия на российском судне Lady R, находящемся под санкциями США, которое в декабре 2022 г. заходило на военно-морскую базу около Кейптауна. Хотя власти ЮАР отрицали это, потребовалось публичное заявление посла США в стране о возможной поставке оружия в Россию, чтобы правительство начало расследование. В сентябре 2023 г. Рамафоса сообщил, что, как выявило независимое расследование, оружие действительно было загружено на Lady R, но предназначалось для вооруженных сил ЮАР по контракту еще 2018 года, и разрешения на его экспорт не выдавалось.

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