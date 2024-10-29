«В сухую и ясную погоду можно и неделю любоваться» 29.10.2024, 13:59

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Дворник в Минске делает под окнами жильцов рисунки из листьев.

Картины из опавших листьев «рисует» на газонах и зеленых зонах дворник Денис Юрков, пишет «Минск-Новости».

Выбор профессии Денис Юрков объяснил двумя причинами:

— С учетом состояния здоровья, выбор профессий для меня не слишком велик, поэтому с 2008 года работаю дворником. Знакомый порекомендовал предприятие, которое как раз искало сотрудников для наведения порядка на прилегающей территории. Люблю поддерживать чистоту и порядок, поэтому втянулся моментально.

Первая картина из опавшей листвы появилась в 2018 году.

— Сначала выложил солнышко, потом — домик, сфотографировал исключительно для себя, — вспоминает собеседник. — А через несколько дней у меня взяли интервью. Оказалось, что рассказали жители соседних многоэтажек — настолько им понравился рисунок.

Стали поступать «заказы» — выложить из листвы сердечки, божьих коровок, смайлики и даже признания в любви.

Примерно в то же время Денис завел страницу в социальной сети, где делился своим творчеством. Признается, что отклики сплошь положительные.

Самый насущный вопрос там: сколько может пролежать такая картина? Листва имеет свойство быстро высыхать.

— Или намокать, — уточнил Денис. — Поэтому после дождя рисунок нужно убирать — он моментально темнеет. А вот в сухую и ясную погоду картиной можно и неделю любоваться. Правда, эта осень не щедра на «расходники». На тех же каштанах листва очень быстро осыпалась и пожухла. А клены только недавно начали сбрасывать.

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