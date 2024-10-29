Готов ли Запад? 3 Виктор Каспрук

29.10.2024, 14:07

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Теперь Украина борется с «коалицией войны».

Москва продолжает отрицать наличие северокорейских военных на линии столкновения. Впрочем, как передает Корейское центральное информационное агентство (KCNA), министр иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю заявил: «Отправка северокорейских войск в Россию не противоречит нормам международного права. Хотя существуют такие силы, которые могли бы описать эти действия, как незаконные».

Путин стремится любой ценой переломить ситуацию на фронтах российско-украинской войны. Но на Западе до сих пор не хотят признавать, что это война на уничтожение украинской нации. Договориться с московитами – это примерно то же, что пытаться договариваться с племенем агрессивных людоедов. Геополитические людоеды, отведав человеческой плоти, уже не способны отказаться от соблазна снова и снова искать для себя новых жертв.

Подключение к войне Северной Кореи должно переформатировать помощь наших западных союзников Украине. Но политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена по отношению к Украине перевела войну Российской Федерации в разряд затяжной. И фактически стала благословением для диктатора Путина и его террористического государства. Ведь, несмотря на то, что Джо Байден сделал много для Украины, постоянная недостаточность этой поддержки стала фактором затягивания противостояния и только провоцирует главного кремлевца на увеличение эскалации.

У президента Байдена осталось немного времени, чтобы исправить ситуацию и дать шанс украинцам на победу. Совершив невозможное апокалиптическое поражение, которое окончательно покончит с мировым доминированием Соединенных Штатов в эпоху после Второй мировой войны и подстречет Китай к агрессии против Тайваня. Это откроет путь для нападений тиранов и религиозных фанатиков по всему миру, ведь тогда все сдерживающие барьеры будут окончательно сняты.

С введением северокорейских войск все ограничения должны быть сняты с тем, чтобы Украина могла защитить свой территориальный суверенитет. Не говоря уже о том, что путинская Россия импортировала из КНДР оружие, которое может нанести удары где угодно в Украине. А Соединенные Штаты и коллективный Запад до сих пор колеблются, разрешать ли бить украинским военным вглубь российских территорий. Что опять-таки лишает Украину равных возможностей с Российской Федерацией.

Если наемники из Северной Кореи принимают участие в войне России, то по международному праву Украина имеет право просить своих союзников оказать ей помощь не только вооружением, но и войсками. Только так можно прекратить геополитическое безумие Путина, который любой ценой хочет восстановить Советский Союз. И это уже не один из вариантов холодной войны, а гораздо больше. Поэтому остановить диктатора сможет только поражение путинских террористических войск.

Сейчас какое бы решение теперь ни принял или не принял бы Джо Байден в последние недели пребывания на президентском посту, это создаст политическую реальность, с которой уже придется иметь дело следующему президенту. Это что-то вроде того, что случилось с самим Байденом, когда ему пришлось в Афганистане иметь дело с тем беспорядком, который покинул его предшественник Дональд Трамп.

Стоит вспомнить, что Корейская война никогда не заканчивалась, и это была лишь приостановка огня. Поэтому присутствие северокорейских войск в Украине следует воспринимать как продолжение их вечной войны против Южной Кореи и Соединенных Штатов. Два преступных режима, неизбежно обедневших из-за бесхозяйственности и коррупции, являющихся главными признаками тоталитарного правления, теперь пытаются воспользоваться неопределенностью в принятии сверхважного решения помощи Украине.

В Москве внимательно следят за действиями администрации Джо Байдена, которая неоднократно придумывала разные причины, чтобы не оказывать украинцам помощь, необходимую для успешного ведения военных действий. Хотя и в Пентагоне, и НАТО прекрасно понимали, какие последствия будут иметь лишение Украины инструментов победы.

Если бы у Путина было хоть малейшее представление о том, что США или НАТО изменили свою традиционную концепцию дозированной помощи украинцам, то он бы никогда так не наглел, как сейчас. Получая большую поддержку от своих делителей из вехи зла – Ирана, Северной Кореи и Китая, он пытается втянуть Украину и западную цивилизацию в «вечную войну».

Москва постоянно запугивает Запад ядерной войной. Конечно, такая война это совсем не то же, что обычная война. Ядерное противостояние и взаимное уничтожение между сверхдержавами – это не окопная война на истощение, требующая лучшей артиллерии или ракет большей дальности. Это Армагеддон. Однако Путин так любит свою царскую жизнь, которая длится уже более четверти века, что не может не понимать, что при пересечении «ядерной красной линии», «заармагеддонят» и его лично. Если бы он так не считал, давно уже решился нажать на ядерную кнопку.

Затягиванием войны достигнуты промежуточные цели, которые устраивают наших западных союзников. Российская Федерация уже почти потеряла европейский энергетический рынок, украинская армия постепенно перемалывает российские террористические войска, так что Россия становится слишком слабой, чтобы угрожать еще кому-то другому, но продолжающаяся уже почти 1000 дней война разрушает и саму Украину.

И этой войны вообще не могло быть, если бы Украину своевременно приняли в НАТО и Европейский Союз, а не придумывали тысячи причин, почему украинцы еще не готовы влиться в демократическую западную цивилизацию. Интересно, как теперь на политической пенсии чувствует себя фрау Ангела Меркель, вместе Николя Саркози подставившая в 2008 году Украину под российские ракеты? Когда снятся ей убитые московитами украинские дети, или она спокойно продолжает жевать свои шницели, в очередной раз уверяя, что ее решение блокировать Украине путь в НАТО было политически оправданным?

Логика российско-украинской войны такова, если Соединенные Штаты не захотят взять на себя обязательства по победе Украины, Путин будет продолжать свои кровавые нападения независимо от цены. Если Камала Харрис будет продолжать стратегию Байдена, Украина проиграет в военном, политическом и экономическом планах, а также отдаст территории России. По Будапештскому меморандуму Америка и Великобритания обязались защищать независимость Украины, а не оказывать дозированную помощь. В этом и есть большая разница.

Украина сейчас, как никто стремится к миру. Однако когда прогрессивные демократы хотят мира и демократии, но не желают бороться, финансировать борьбу или реально поддерживать своего союзника во время его неравного герца с московским врагом, зачем было вообще обещать то, чего выполнять вы не собирались.

Эта война длится слишком долго. Чего хочет Запад и какие обязательства он готов взять на себя и выполнять? Ведь парадоксальность ситуации, которая сложилась сейчас в том, что Запад хочет независимой Украины, свободной от России, но накладывает ограничения на способность Украины вести войну.

Уже в третий год продолжается ситуация неопределенности. Не пора ли для Запада прекратить свои колебания относительно того, чего он на самом деле хочет? Если свободы и независимости Украины, то его действия должны быть совершенно другими.

Теперь Украина борется с «коалицией войны» – Россия, Иран, Северная Корея и Китай. Однако ее партнеры делают вид, что и так ей слишком много помогают. Хотя реальность такова, что Путин никогда не отступит добровольно, пока не установит марионеточное правительство в аннексированной Украине. Москва постоянно пугает Третьей мировой войной. Однако Третья мировая война будет гораздо более вероятной, если США покинут Украину и фактически капитулируют перед Путиным.

Путин неоднократно отмечал в речах, что историческая судьба России – восстановить силой оружия Российскую или Советскую империи. Чтобы реализовать эти цели, он милитаризирует российское общество и промышленность. Покорение Украины – это просто первый шаг, по которому в Кремле планируется подобная стратегия и в отношении государств Балтии или Польши.

Проигрыш Украины спровоцирует эффект домино по всему миру. Ибо если Дональд Трамп, в случае своего прихода в Белый дом, откажет украинцам в помощи, то это подбодрит китайского диктатора Си Цзиньпина к агрессивным действиям в западной части Тихого океана, включая вторжение на Тайвань, а также подтолкнет северокорейского тирана Ким Чен Ына. Южная Корея. Короче говоря, отказ помощи своим союзникам и тем самым разрушение альянсов США является верным путем к дестабилизации мира и, таким образом, к Третьей мировой войне.

Путин на самом деле твердо верит, что Украина не ложная страна, но является внутренне российской территорией и неотделимой частью России. Для обоснования своей веры он выдвигает ряд абсолютно абсурдных псевдоисторических утверждений и доказательств.

Теперь, когда до президентских выборов в Соединенных Штатах остаются считанные дни, Джо Байден не будет брать на себя обязательства по справедливому решению российско-украинской войны. Байдену нужно дождаться результатов: если выберут Дональда Трампа, то будет принято одно решение, если Камалу Харрис, тогда вопрос будет решаться с ней как с руководителем новой американской администрации.

Но когда к войне России в Украине присоединяется Северная Корея, то тогда цивилизационный конфликт между демократическим Западом и тоталитарными государствами оси зла переходит в другую фазу. Наступает решающий момент, когда Запад должен продемонстрировать, хватит ли ему политической воли, чтобы действовать в соответствии со сложными международными реалиями.

Западные государства оказались перед очень сложным для себя выбором: продолжать помогать Украине по остаточному принципу, или избавиться от своей нерешительности и нежелания рисковать десятилетиями комфортной жизни, если их цель действительно укрепление императива защиты демократических ценностей.

Виктор Каспрук, блог

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