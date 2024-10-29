Из Беларуси в Литву приплыло колесо с сигаретами 29.10.2024, 14:27

Фото: VSAT

В шине обнаружили 900 пачек сигарет «Фест» и GPS-передатчик.

Литовские пограничники перехватили очередную партию контрабандных сигарет из Беларуси. На этот раз контрабандисты упаковали ее в автомобильную шину и отправили импровизированный плот в свободное плавание по Неману.

Как сообщили в Службе охраны госграницы, пограничники заметили плот с помощью системы видеонаблюдения. На катере они подплыли к «колесу» и вытащили его из воды.

В шине обнаружили 900 пачек сигарет «Фест» и GPS-передатчик. Стоимость контрабанды оценили в 4041 евро. Сигареты пока хранятся на пограничном пункте.

В литовской погранслужбе также отметили, что граница между Литвой и Беларусью проходит по Неману на протяжении 17 км. На этом участке, по информации VSAT, контрабандисты «свободно чувствуют себя на берегах Беларуси и зачастую действуют беспрепятственно со стороны местных пограничников».

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