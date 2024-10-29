закрыть
29 октября 2024, вторник, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В минской Чижовке занялись сносом частного сектора

  • 29.10.2024, 14:37
В минской Чижовке занялись сносом частного сектора

На месте домов построят высотку.

В Минске в микрорайоне Чижовка началась подготовка площадки для строительства третьей высотки, сообщает «Минскстрой». Для этого будут снесены шесть частных домов.

Освобождение территории под третью высотку осуществляется в пределах улиц Клецкой, Копыльской и Уборевича. В рамках этого процесса снесут шесть частных домов с хозяйственными постройками: два по улице Клецкой (домов 4 и 6) и четыре по улице Копыльской (домов 38, 40, 42 и 44). Застройку осуществляет МАПИД, уточнил «Минскстрой».

Ранее предприятие сообщало, что планируется ввести в эксплуатацию группу домов в указанных границах уже в 2025 году. Это будут три односекционные 17-этажные дома серии М111−90, каждый из которых будет включать 118 квартир (одно-, двух- и трехкомнатных).

По состоянию на октябрь 2024 года первая высотка почти завершена, остался только техэтаж. На второй высотке в настоящее время идет армирование монолитной плиты основания, а в ноябре начнется монтаж цокольной части здания.

Кроме того, в Минске в ближайшие годы планируется преобразование территории между улицами Щедрина, Орловской и Гая, где также расположены частные дома, которые частично будут снесены. Здесь намечена высокоплотная многоквартирная застройка, которую планируют завершить до 2030 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников