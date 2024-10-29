В минской Чижовке занялись сносом частного сектора 29.10.2024, 14:37

На месте домов построят высотку.

В Минске в микрорайоне Чижовка началась подготовка площадки для строительства третьей высотки, сообщает «Минскстрой». Для этого будут снесены шесть частных домов.

Освобождение территории под третью высотку осуществляется в пределах улиц Клецкой, Копыльской и Уборевича. В рамках этого процесса снесут шесть частных домов с хозяйственными постройками: два по улице Клецкой (домов 4 и 6) и четыре по улице Копыльской (домов 38, 40, 42 и 44). Застройку осуществляет МАПИД, уточнил «Минскстрой».

Ранее предприятие сообщало, что планируется ввести в эксплуатацию группу домов в указанных границах уже в 2025 году. Это будут три односекционные 17-этажные дома серии М111−90, каждый из которых будет включать 118 квартир (одно-, двух- и трехкомнатных).

По состоянию на октябрь 2024 года первая высотка почти завершена, остался только техэтаж. На второй высотке в настоящее время идет армирование монолитной плиты основания, а в ноябре начнется монтаж цокольной части здания.

Кроме того, в Минске в ближайшие годы планируется преобразование территории между улицами Щедрина, Орловской и Гая, где также расположены частные дома, которые частично будут снесены. Здесь намечена высокоплотная многоквартирная застройка, которую планируют завершить до 2030 года.

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