Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
- 29.10.2024, 14:35
Раскрыт секретный пункт «плана победы» Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский продвигает секретные части своего плана, направленного на окончание войны с Россией в 2024 году, ссылаясь на необходимость получить от Запада мощное вооружение, в том числе ракеты «Томагавк». По мнению Зеленского, такие поставки позволят Украине занять более сильные позиции в войне и укрепить защиту своих границ.
Об этом пишет издание The New York Times в большом редакционном материале.
Украинский лидер продолжает добиваться поддержки от союзников, несмотря на сложную международную обстановку и замедление темпов помощи.
Ракеты «Томагавк», обладающие дальностью действия до 2400 км, по оценкам военных экспертов, могли бы стать критическим компонентом для Украины, что позволило бы наносить удары по военным объектам в глубине российской территории.
Однако запрос вызывает серьезные опасения у американских официальных лиц, поскольку оружие такого уровня требует значительных ресурсов и может повлиять на другие приоритеты США в Азии и на Ближнем Востоке.