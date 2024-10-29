Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк» 29.10.2024, 14:35

Раскрыт секретный пункт «плана победы» Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский продвигает секретные части своего плана, направленного на окончание войны с Россией в 2024 году, ссылаясь на необходимость получить от Запада мощное вооружение, в том числе ракеты «Томагавк». По мнению Зеленского, такие поставки позволят Украине занять более сильные позиции в войне и укрепить защиту своих границ.

Об этом пишет издание The New York Times в большом редакционном материале.

Украинский лидер продолжает добиваться поддержки от союзников, несмотря на сложную международную обстановку и замедление темпов помощи.

Ракеты «Томагавк», обладающие дальностью действия до 2400 км, по оценкам военных экспертов, могли бы стать критическим компонентом для Украины, что позволило бы наносить удары по военным объектам в глубине российской территории.

Однако запрос вызывает серьезные опасения у американских официальных лиц, поскольку оружие такого уровня требует значительных ресурсов и может повлиять на другие приоритеты США в Азии и на Ближнем Востоке.

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