На Гомельщине по «политическим» статьям судят педагогов 29.10.2024, 14:47

Ольга Герус и Петр Потапенко

Учительницу английского и замдиректора школы.

В двух районах Гомельской области начались судебные разбирательства против педагогов по административной статье о «распространении экстремизма», сообщает «Гомельская Вясна». Под удар репрессий попали учительница английского языка в Речице и заместитель директора школы в Ельске.

Сегодня, 29 октября, в Ельске будут судить Петра Михайловича Потапенко, которого обвиняют в распространении, изготовлении и хранении информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). Эти данные полностью совпадают с информацией о заместителе директора средней школы № 1 Ельска, отмечают правозащитники.

По их сведениям, 31 октября в Речице также пройдет суд над учительницей английского языка средней школы № 4 Ольгой Валерьевной Герус по аналогичной статье.

Правозащитники подчеркивают, что такие обвинения выдвигаются против обычных граждан лишь за то, что они подписаны на чаты или сообщества, альтернативные государственным СМИ, или когда-либо делали перепосты или ставили лайки на материалы из этих источников. При этом не имеет значения, к какой тематике относится тот или иной материал.

Стоит отметить, что статья 19 Всеобщей декларации прав человека гарантирует каждому право на свободу убеждений и их свободное выражение, включая право искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами, независимо от государственных границ. Любые задержания и преследования за осуществление этого права считаются произвольными и недопустимыми.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com