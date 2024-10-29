Финляндия арестовала пляж российских дипломатов 29.10.2024, 14:46

Финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские активы.

Власти Финляндии наложили арест на участок пляжа, принадлежащий российскому государству и использовавшийся для отдыха дипломатов. Об этом сообщает телерадиокомпания Yleh.

Согласно земельному кадастру, этот участок в Хеггесбиле на юге Финляндии включает в себя 17 гектаров земли и три с половиной гектара морских акваторий. Судебный пристав наложил арест на него 24 октября, говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Финляндии наложен арест на участок земли Российского центра науки и культуры по иску украинской компании «Нафтогаз». Финские власти арестовали здание центра и участок площадью больше трёх тысяч квадратных метров на основании решения, вынесенного Международным арбитражным судом в Гааге в апреле 2023 года.

По данным газета Helsingin Sanomat, помимо Российского центра науки и культуры финское государство конфисковало в Хельсинки и на Аландских островах по меньшей мере четыре других объекта недвижимости, принадлежащих россиянам, в том числе жилой дом.

Таким образом, финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские активы, отмечает Helsingin Sanomat.

«Нафтогаз» подал иск на пять миллиардов долларов к России за убытки и утраченное компанией имущество в аннексированном Крыму летом прошлого года. Основанием для иска стало решение арбитражного суда в Гааге. Он обязал Москву выплатить украинской компании компенсацию, сумма которой должна соответствовать рыночной стоимости активов «Нафтогаза» в Крыму.

Кремль ранее заявлял, что изучит постановление гаагского суда. В 2019 году российский Минюст заявил, что Москва не признает юрисдикцию арбитража в Гааге по вопросу компенсации «Нафтогазу».

Посольство России в Финляндии накануне заявило, что российские власти не получали официальных уведомлений от финских властей по поводу ареста российской собственности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com