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Bloomberg: Китай недоволен Путиным

  • 29.10.2024, 14:53
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Bloomberg: Китай недоволен Путиным

Кремль создал Пекину дополнительные проблемы.

Отправка Северной Кореей тысяч военных в помощь России в её войне с Украиной привлекла внимание международного сообщества и вызвала озабоченность в Киеве и среди западных союзников. Однако не только Украина, США и страны Европы обеспокоены действиями Пхеньяна, это также стало вызовом для Китая, который с начала войны оставался одним из крупнейших дипломатических сторонников Москвы.

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.

Несмотря на поддержку России, Си Цзиньпин в основном соблюдает международные санкции и старается избегать прямой военной помощи, чтобы не обострять отношения с США.

Китайские власти пока не комментируют отправку северокорейских военных в Россию, что свидетельствует о недовольстве Пекина этим шагом. В условиях, когда Китай сосредоточен на восстановлении своей экономики, дополнительные геополитические риски со стороны Кима создают для Пекина сложные условия и новые вызовы.

Насколько Китай противится тому, что США навязывают миру свои взгляды, настолько же Пекину не нравится, когда его загоняет в угол более мелкий сосед, отмечено в материале.

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