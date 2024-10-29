В Минске полностью перекроют движение еще по одному мосту 29.10.2024, 14:58

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Из-за ремонта.

Мост на улице Голодеда, связывающий Чижовку с районом Партизанского проспекта, будут ремонтировать. Как сообщили агентству «Минск-Новости» в «Гордорстрое», скорее всего, движение по мосту на время ремонта полностью перекроют.

Когда именно начнется ремонт, не сообщается. Но, по словам директора «Гордорстроя» Сергея Панёва, полное перекрытие движения позволит значительно ускорить сроки проведения ремонтных работ.

В ведомстве считают, что в Чижовку можно попасть различными путями и объезд можно организовать без значительного перепробега.

В «Гордорстрое» также напомнили, что в следующем году планируется приступить к капитальному ремонту путепровода между ул. Московской и пр-том Независимости.

Это более сложный участок с большим трафиком, и «определенные трудности там, возможно, возникнут». Ремонт этого путепровода хотели начать еще в сентябре, но потом сроки отодвинули.

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