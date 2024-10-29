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Родственникам погибших в Курской области россиян начали массово отказывать в выплатах

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  • 29.10.2024, 14:59
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Родственникам погибших в Курской области россиян начали массово отказывать в выплатах

Якобы регион не входит в зону «СВО».

Семьи погибших под Курском российских военных остались без выплат, положенных в случае смерти родственника в бою. Власти объясняют отказы тем, что Курская область не входит в зону так называемой «специальной военной операции» (СВО), которая ведется в Украине. 

Сожительница контрактника рассказала «Можем объяснить», что 7 августа его перебросили под Курск из Луганска и спустя два дня он погиб. Выплачивать «гробовые» ей не стали. «Курская область не входит в зону СВО, <…> поэтому отказ — так объяснили в соцзащите. Это был гражданский муж, но дети записаны на него. И матери его тоже пришел отказ», — уточнила собеседница издания.

Ранее с такой же ситуацией столкнулась вдова контрактника Федора Булгакова из Рязани. Военнослужащий был убит в боях под Курском, однако его жене в «гробовых» отказали, поскольку он погиб не в зоне СВО, которая проводится на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Помимо этого, выплаты урезали и тем российским военнослужащим, которых отправили отбивать Курскую область от ВСУ. Сейчас они получают только фиксированный оклад — около 40 тыс. рублей в месяц. «Полковники, которые к нам приезжали на позиции, обещали, что с октября все выплатят, но в итоге ничего», — рассказал контрактник Евгений Щегликов. В середине сентября он попал под минометный обстрел: были сломаны ключица, нос и ребра. До сих пор ему начисляют только 40 тыс. рублей в месяц. Соцвыплат и «боевых» он так и не увидел.

«Сейчас связался с человеком, он тоже под Курском воевал, ему зарплата пришла только 37 тысяч. Боевых не было, ничего, кроме зачисления голого оклада», — рассказал изданию еще один госпитализированный контрактник. Сам он также получил «только 37 тысяч и все».

Жалобы на отказы в выплатах приобрели массовый характер. Военнослужащие и их близкие возмущаются в чатах, что «участник КТО [контртеррористической операции] обходится государству дешевле в 8 раз, чем участник СВО, поэтому в Курске режим КТО, а не СВО». 

«Второй год на контракте, был в «ЛНР», в августе перекинули на Курск и все, никаких выплат. Третий месяц в Курске, платят только ДД [денежное довольствие]», — пишет еще один военнослужащий.

Подтверждают проблему и z-блогеры. «Военные следователи приходят ко всем раненым из Курской области… Они вынуждены проводить долгий опрос и оформлять кучу бумаг… А без этого следствия — он ничего не получит… Потому что в Курской области, с точки зрения военных, НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ», — отмечает автор телеграм-канала Verum Regnum.

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