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Ученые объяснили, почему фисташки очень полезны

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  • 29.10.2024, 15:03
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Ученые объяснили, почему фисташки очень полезны

Особенно в зрелом возрасте.

Фисташки являются не только вкусными, но и полезными для здоровья человека. В частности эти орехи могут защитить наши глаза и мозг от ухудшения состояния с возрастом. Об этом говорится в новом исследовании Университета Тафтса, штат Массачусетс, пишет Newsweek.

«Фисташки - это богатая питательными веществами закуска, которая содержит необходимые витамины, минералы и антиоксиданты. Особенно интересно уникальное содержание лютеина, растительного пигмента, который играет решающую роль в здоровье глаз. Лютеин помогает защитить глаза от повреждений, вызванных синим светом и окислительным стрессом. Это делает фисташки не просто вкусной закуской, а функциональным продуктом питания с особыми преимуществами для здоровья», - отмечает ведущий автор исследования профессор Тамми М. Скотт из Фридманской школы диетологии и Медицинской школы Университета Тафтса.

Также ученые Тафтса исследовали лютеин и его аналог зеаксантин, которые являются антиоксидантами, содержащимися в зеленых овощах, яичных желтках и фисташках.

По их словам, употребление 60 граммов фисташек в день связано с увеличением оптической плотности макулярного пигмента (MPOD), который является важным показателем здоровья глаз.

«Мы выбрали для исследования фисташки, потому что это единственный орех, который содержит значительное количество лютеина - каротиноида, известного своей защитной ролью для глаз», - отмечает Скотт.

В исследовании также говорится, что лютеин и зеаксантин накапливаются в центральной части сетчатки, где они фильтруют вредный синий свет и уменьшают его износ.

«Учитывая, что фисташки также содержат полезные жиры, которые способствуют усвоению питательных веществ, мы предположили, что они могут быть эффективной диетической стратегией для повышения [MPOD]», - добавляет исследователь.

Однако чтобы проверить это утверждение, ученые провели исследование, в котором приняло участие 36 взрослых в возрасте от 40 до 70 лет, которые были здоровы, за исключением низкого потребления лютеина.

Участников случайно разделили на две группы, одна из которых продолжала потреблять свой привычный рацион, а другая добавила 60 г фисташек в день.

«Результаты были четкими: у тех, кто ел фисташки, наблюдалось значительное повышение уровня MPOD уже через шесть недель, что свидетельствует о том, что регулярное употребление фисташек может помочь сохранить здоровье глаз, поскольку повышает уровень лютеина в сетчатке», - замечает Скотт.

Кроме того, лютеин, который есть в фисташках, может способствовать здоровью мозга, ведь он попадает в него из крови и действует как антиоксидант, успокаивая воспаление - главный фактор риска таких заболеваний, как деменция.

«Мы надеемся, что люди начнут рассматривать фисташки как нечто большее, чем просто здоровую закуску. Наши результаты свидетельствуют о том, что фисташки могут быть простым и естественным способом поддержания долгосрочного здоровья глаз. Это особенно важно с возрастом, когда риск возникновения проблем со зрением возрастает», - добавляет Скотт.

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