В Мядельском районе предприятие производило опасное для здоровья мясо 3 29.10.2024, 15:20

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Создавала угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Мясоперерабатывающее предприятие из Мядельского района было исключено из реестра производственных объектов из-за множества нарушений в своей работе.

По информации прокуратуры Минской области, «на предприятии не обеспечивали идентификацию и прослеживаемость сырья и готовой продукции на шаг вперед и шаг назад. Допускался выпуск в оборот продуктов убоя без проведения предубойного ветеринарного осмотра, послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения».

Кроме того, было заявлено, что реализация мяса, не соответствующего требованиям безопасности, создавала угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В официальном сообщении подчеркивается, что мясоперерабатывающее предприятие Мядельского района исключено из реестра объектов, занимающихся получением и переработкой непереработанного продовольственного сырья животного происхождения.

Также в отношении четырех должностных лиц предприятия были приняты меры дисциплинарной ответственности.

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