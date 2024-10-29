В Мядельском районе предприятие производило опасное для здоровья мясо

В Мядельском районе предприятие производило опасное для здоровья мясо3
- 29.10.2024, 15:20
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Создавала угрозу для жизни и здоровья потребителей.
Мясоперерабатывающее предприятие из Мядельского района было исключено из реестра производственных объектов из-за множества нарушений в своей работе.
По информации прокуратуры Минской области, «на предприятии не обеспечивали идентификацию и прослеживаемость сырья и готовой продукции на шаг вперед и шаг назад. Допускался выпуск в оборот продуктов убоя без проведения предубойного ветеринарного осмотра, послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения».
Кроме того, было заявлено, что реализация мяса, не соответствующего требованиям безопасности, создавала угрозу для жизни и здоровья потребителей.
В официальном сообщении подчеркивается, что мясоперерабатывающее предприятие Мядельского района исключено из реестра объектов, занимающихся получением и переработкой непереработанного продовольственного сырья животного происхождения.
Также в отношении четырех должностных лиц предприятия были приняты меры дисциплинарной ответственности.