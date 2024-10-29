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Нина Багинская прошла по Минску с протестным плакатом

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  • 29.10.2024, 15:22
  • 3,944
Нина Багинская прошла по Минску с протестным плакатом
Нина Багинская

Это произошло 19 октября.

Известная общественная активистка Нина Багинская может в скором времени предстать перед судом Советского района Минска, сообщает «Белсат» со ссылкой на собственные источники. Свою акцию Багинская провела вечером 19 октября на улице Козлова. Именно в тот день 36 лет назад на заседании «Мартиролога» был создан оргкомитет Белорусского народного фронта.

Багинская намеревалась дойти до здания, на первом этаже которого несколько лет подряд располагалась Управа партии БНФ — самой массовой партии конца 1980-х и начала 2000-х годов. Активистка хотела напомнить обществу, что именно с Белорусского народного фронта началось современное оппозиционное движение в Беларуси.  

Силовики задержали Нину Багинскую на углу проспекта Независимости и улицы Козлова. Активистку привезли в УВД Советского района столицы. Там милиционер надел ей наручники, причем руки завернул за спину, как опасному преступнику. У Нины Багинской проблемы с плечом и она попросила, чтобы, если уж милиционеры видят такую необходимость, то хотя бы дали возможность держать руки спереди. Но те проигнорировали возраст женщины и ее физическое состояние. Багинская отказалась читать и подписывать протокол. Ее держали в РУВД в наручниках почти три часа и отпустили до суда только около 22:00.

Дата суда пока неизвестна. скорее всего, Нину Багинскую могут наказать очередным штрафом. Активистка участвует в акциях оппозиции с 1988 года с большим национальным флагом. Она сама стала одним из символов мирных протестов Беларуси. Ее штрафовали столько раз, что сумма штрафов превышает как минимум $20 000. В прошлом году и в этом году Багинскую несколько раз задерживали за национальную символику и наказывали штрафами. Штрафы удерживают из ее пенсии, но, чтобы ускорить процесс выплаты, продали ее дачу с земельным участком. Еще одну маленькую дачу выставили на продажу. Нине Багинской запрещено пользоваться услугами мобильной связи. Есть и еще перечень запретов, вызывающих улыбку активистки: посещать казино, управлять яхтами и моторными лодками, а также охотиться.

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