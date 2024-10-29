Власти Башкортостана предложили отправлять на войну в Украине отряды женщин 2 29.10.2024, 15:22

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Мужчины заканчиваются?

Власти Башкортостана предложили отправлять на войну в Украине отряды женщин, сообщает РБК.

Женщин планируют организованно отправлять в госпитали Луганска и Донецка для помощи раненым участникам войны в Украине.

Организовать эту работу предложила предложила и. о. главы Минпредпринимательства республики Зухра Гордиенко. Она заявила, что это нужно, чтобы желающие помогать фронту «не дай бог, не потерялись».

По мнению главы республики Радия Хабирова, родных погибших военных, которым тяжело находиться дома, «надо сбить в такой отряд, чтобы они вместе все были».

«Позиция нам понятна, что женщин [отправлять] на войну — мы против. Они говорят: «Нет, речь не об этом». Речь идет о том, что даже вот в госпиталь привозят парня, вся одежда в крови, в грязи, ее надо срезать, помочь, такая чисто не медицинская глубокая работа, а именно уход такой», — заявил Хабиров.

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