«Минимальный процент может радикально изменить ситуацию» 29.10.2024, 15:29

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Петр Олещук

Как будут развиваться события в Грузии и Молдове?

В Грузии идут протесты после скандальных выборов в парламент. Оппозиционные партии заявили о бойкоте парламента. На их стороне — президент.

Как могут развиваться события в Грузии? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Это будет зависеть от многих факторов. В первую очередь — от позиции самих оппозиционных партий. Согласно Конституции Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» по результатам официальных выборов, которые многие считают сфальсифицированными, получает, теоретически, парламентское большинство, которого достаточно для того, чтобы сформировать самостоятельно правительство.

Однако это неконституционное большинство. Если в парламент не заходят все оппозиционные партии, тогда он становится нелегитимным и нужно проводить новые досрочные выборы.

Для этого нужно, чтобы все оппозиционные политики отказались принимать мандаты. Все партии должны провести съезды, партийные конференции, на которых должны обнулить списки, чтобы никто не мог зайти в парламент.

После этого в парламенте недостаточное количество депутатов, он недееспособный и нужно объявлять новые выборы.

Кроме того, президент Грузии уже заявила, что она не будет открывать заседание новоизбранного парламента, поскольку считает выборы сфальсифицированными. Через определенное время работу могут начать и без нее, но определенную задержку это предоставляет. Пока что оппозиционные силы намерены в правовом ключе пытаться повлиять на ситуацию, добиться досрочных выборов.

Отмечу, что вчера я заметил тревожный звонок. Российские «РИА Новости» заявили о том, что якобы в Грузию направляются подготовленные в Украине снайперы, которые должны принимать участие в провокациях.

Не исключено, что во время каких-либо будущих акций протеста возможны провокации со стрельбой и тому подобным для того, чтобы, опять-таки, попытаться накалить ситуацию.

Здесь возникает вопрос, а какую стратегию в этом плане имеет грузинская власть и Россия, которая, очевидно, все это курирует и движет в каком-то своем ключе. Я пока, честно говоря, не очень это все понимаю.

Не исключено, что у России есть сценарий силовой эскалации со следующим силовым подавлением протестов для того, чтобы показать, мол, смотрите, мы сильны и всех захватываем.

Пока это все довольно сложно прогнозировать, но я вижу, что, возможно, в Грузии Путин хочет получить наконец-то какую-то промежуточную геополитическую победу.

— В еще одной стране должны пройти судьбоносные выборы — Молдове. Там проевропейский кандидат Майя Санду противостоит пророссийскому Стояноглу. На референдуме о европейском выборе результат решили считанные тысячи голосов. Как тут может развиваться ситуация?

— Ситуация может развиваться похожим образом. Снова возникает вопрос о том, как подойдут к мобилизации своих избирателей разные кандидаты. Мы знаем, что в Молдове есть своеобразные пророссийские анклавы, поэтому ситуация выглядит не очень прогнозируемой.

Ведь, с одной стороны, Россия вбухивает огромные средства в прямой подкуп избирателей. С другой стороны, есть значительное число граждан Молдовы, которые сейчас находятся за пределами страны, для которых вопрос европейского вектора развития крайне важен.

Сложно сказать, кто сможет лучше мобилизоваться на итоговое голосование, но мы видим, что разрыв минимальный. Минимальный процент поддержки одной или другой стороны может все радикально поменять.

Я надеюсь, что увидев реальные риски, больше смогут мобилизоваться проевропейские избиратели и получить пусть и небольшой, но перевес.

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