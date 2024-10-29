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В Лиде подполковник избивал солдат за некачественную работу на его даче

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  • 29.10.2024, 15:37
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В Лиде подполковник избивал солдат за некачественную работу на его даче

Местный суд назначил 4 года колонии и штраф.

В Лиде подполковник был осужден за применение насилия к солдатам за некачественную работу на его даче. В этом году военнослужащие были направлены на Гродненщину для сбора камней с полей. Местный суд вынес решение о четырехлетнем заключении в колонии и наложил штраф в размере 12 000 рублей.

По информации лидской районной газеты, офицер признан виновным в неуставных отношениях и превышении служебных полномочий с применением насилия. В судебном заседании стало известно, что подполковник занимал должность начальника физической подготовки и спорта в одной из воинских частей. С июня 2021 года по октябрь 2023 года он принуждал срочников выполнять строительные и уборочные работы на своей даче, а также готовить его личный автомобиль к покраске. Следствие утверждает, что за некачественное выполнение заданий офицер применял физическую силу к солдатам. Подполковник признает, что солдаты работали у него, но отрицает факт насилия.

В результате осуждения он был лишен звания подполковника.

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