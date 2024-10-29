«Последней каплей стал приказ выйти поработать в субботу» 1 29.10.2024, 15:48

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Не спасла даже зарплата в $900.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница из Гродненской области Анастасия:

- Мой муж более 10 лет работал водителем на фуре, но в последнее время стало трудно получить визу. Да и как он сам сказал, устал на работе, нет больше сил, хочет пожить с семьей дома и в доме, а не в автомобиле.

Имея хорошую репутацию работника в своем городке, был тут же приглашен на работу с привлекательной для Беларуси зарплатой в 3 тысячи рублей (около 917 долларов). Принял предложение и начал работать.

Согласитесь, что не каждый день у нас предлагают такой приятный заработок. Работа снова со служебными командировками на служебном автомобиле. Но выдержал мой муж всего два месяца, так как зарплата эта далеко не за восемь часов работы, а за все 12-14.

Ездить надо по всей стране, ремонтировать оборудование. А это - бесконечные переезды из одного места в другое, бесконечное заселение - выселение в арендные квартиры. Но, наверное, последней каплей стал приказ выйти поработать в субботу.

Правда, надо было вырубать кустарник, да еще бесплатно. Но ведь никто из здешнего начальства возражений слушать не хочет: не нравится-увольняйся!

И начал мой муж сравнивать с отношением к работникам немецкого босса, который платил ему за день работы 90 евро, а если нужно было задержаться дольше на каденции, то оплата шла в 1,5 раза больше.

Два месяца муж работал, а после месяц отдыхал дома. Успевал и с детьми нагуляться, и дела остановить. И ни разу за 10 лет его никто не заставлял работать бесплатно.

Плюнул он на все это, и позвонил своему бывшему шефу в Германию, чтобы сделать документы и выйти снова на работу водителя фуры. Да и я вздохнула с облегчением, так как отвыкли мы уже жить на такие маленькие деньги.

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