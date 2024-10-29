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Mitsubishi анонсировали два новых кроссовера для Европы

  • 29.10.2024, 15:57
Mitsubishi анонсировали два новых кроссовера для Европы

На базе Renault.

Европейскую линейку Mitsubishi вскоре пополнят два новых компактных кроссовера. Их показали на первом тизере, который опубликовали на официальном сайте японского автопроизводителя, пишет «Фокус».

На фото новые кроссоверы Mitsubishi показали вместе с другими моделями из европейского модельного ряда. Их закрыли покрывалами, однако можно разглядеть силуэты авто и их диодные фары.

Автомобили уже идентифицировали — это несколько измененные версии моделей Renault. Первый кроссовер создан на базе Renault Symbioz. В этом нет ничего удивительного, ведь модель является удлиненным вариантом Renault Captur, который уже имеет близнеца Mitsubishi ASX.

Как известно, кроссовер Renault Symbioz предлагается исключительно в 145-сильной гибридной версии. Очевидно, эту же силовую установку получит и новый Mitsubishi, хотя позже представят бензиновые версии.

Вторая модель является несколько измененным электрокроссовером Renault Scenic. Это 4,5-метровое авто предлагают в модификациях на 170 и 218 л. с. с запасом хода до 625 км.

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