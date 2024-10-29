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Украинская разведка провела операцию в Ханты-Мансийском округе России

  • 29.10.2024, 16:08
Украинская разведка провела операцию в Ханты-Мансийском округе России

Горела мэрия и автопарк полиции.

Вчера, 28 октября, в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации (РФ) сгорело здание местной администрации. В частности огонь уничтожил по меньшей мере пять автомобилей полиции.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В рамках операции ГУР Украины напалм был залит в выбитые окна на первом этаже мэрии, после чего ее подожгли.

Дополнительно на горячую линию ФСБ поступило сообщение о заминировании здания. Пока службы безопасности пытались выяснить, действительно ли в здании имеется взрывчатка, пожарные ждали разрешения на активную работу. Тем временем огонь быстро распространялся, уничтожив канцелярию, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений.

Пока все внимание и ресурсы специальных и спасательных служб Мегиона были сконцентрированы на тушении пожара в мэрии, напалм уже был разлит на полицейские автомобили на охраняемой парковке. В результате этого второго пожара было уничтожено по меньшей мере пять автомобилей местной полиции.

Операции ГУР

С начала полномасштабной войны ГУР осуществляет различные операции на территории России, направленные на дестабилизацию военных и политических структур страны-агрессора.

Украинская разведка активно работает в рамках гибридной войны, применяя разведывательные, диверсионные и информационные операции, часто с использованием беспилотников, кибератак, взрывов в стратегических местах, а также атак на логистические центры, нефтяные резервуары, железные дороги и авиабазы.

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